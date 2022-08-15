Владимир Путин включил Дмитрия Азарова в состав Совета по развитию местного самоуправления

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Президент России Владимир Путин подписал Указ (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208120016) об утверждении состава Совета по развитию местного самоуправления. Решением Главы государства него вошел Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Президент России Владимир Путин подписал Указ об обновленном составе совета по развитию местного самоуправления. Он формируется из трех частей: федеральной, региональной и муниципальной. Наряду с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в совет вошли также премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава администрации Президента Антон Вайно и первый заместитель Сергей Кириенко, министры экономического развития, финансов, юстиции, строительства и ЖКХ Максим Решетников, Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Ирек Файзуллин, а также вице-премьер Марат Хуснуллин.

Напомним, Дмитрий Азаров на протяжении многих лет уделяет внимание развитию местного самоуправления. В статусе главы Самары он был заместителем председателя Всероссийского совета местного самоуправления, с 2014 года занимал пост председателя ВСМС. Также Дмитрий Азарова в течение трех лет возглавлял профильный комитет в Совете Федерации.

Губернатор неоднократно подчеркивал, что местное самоуправление - это самый близкий к людям уровень власти. И сегодня, когда наша страна сталкивается с новыми вызовами, очень важно эффективное управление на местах, сплоченность и единство всех жителей территорий.

«Перед нами по-прежнему стоят серьезнейшие задачи по реализации национальных проектов, привлечению инвестиций, строительству объектов социальной инфраструктуры, приведению в порядок дворов, общественных пространств, оказанию адресной поддержки гражданам. Очень важно, чтобы позитивные перемены основывались на пожеланиях и наказах жителей территорий и проводились под общественным контролем. Только так можно добиться по-настоящему командного подхода к решению задач – а значит, и более эффективного результата», – уверен Губернтор Дмитрий Азаров.

Фото: правительство СО