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Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок

9 декабря 2023 09:58
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Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок

Президент Владимир Путин сообщил участнику спецоперации, Герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок.

С такой просьбой командир батальона "Спарта" обратился к главе государства во время его неформального общения с участниками церемонии награждения Героев России медалями "Золотая Звезда".

"Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает", — сказал Жога, добавив, что на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Путин баллотироваться.

Он отметил, что российский лидер не колебался при ответе на его вопрос.

"У нас президент принимает решения не колеблясь, он всегда уверен в своих действиях, в своих решениях, в своих словах", — подчеркнул Герой ДНР.

Говоря о своем решении, Путин заявил, что сегодня иначе нельзя, пишет РИА Новости. 

"В разное время были разные мысли. <…> Но я понимаю, сегодня по-другому нельзя. Так что буду баллотироваться", — сказал он и поблагодарил всех, кто высказался в поддержку его выдвижения.

Накануне Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года.

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