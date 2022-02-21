Владимир Путин соберет сегодня заседание расширенного Совета Безопасности России

174

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава государства выступит на этом заседании, которое начнется в самое ближайшее время. Песков также рассказал о втором за сутки разговоре Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, посвященном ситуации на Украине.

Днем в воскресенье Макрон и Путин также провели телефонный разговор. По данным французских СМИ, он длился 1 час 45 минут. Лидеры двух стран договорились работать над организацией встречи трёхсторонней рабочей группы по Украине.

Дмитрий Песков также назвал "необычной практикой" распространенное посольством США предупреждения для своих граждан о якобы возможных терактах в Москве, Санкт-Петербурге и приграничных с Украиной регионах России, передает Радио Маяк.