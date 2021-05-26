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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, направленный на реализацию нескольких инициатив из его послания парламенту. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

С 1 сентября закон устанавливает оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка.

С 1 июля неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно назначат ежемесячные выплаты в размере 50% детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по России это 5 650 рублей).

С 1 июля вводят ежемесячное пособие женщинам, которые встали на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель и которые находятся в трудной материальной ситуации. Планируется, что сумма таких выплат составит в среднем 6 350 рублей в месяц.

Фото: ТАСС