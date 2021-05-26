Владимир Путин: "На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя"   

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Вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной, но люди сами должны осознать необходимость этих прививок, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

На экономическом совещании в режиме видеоконференции он отметил, что по этой теме высказываются разные точки зрения.

"На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", - сказал глава государства. По его словам, "граждане должны сами осознать эту необходимость" и понять, что без прививки они "могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью".

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, обратиться ко всем нашим гражданам: Подумайте как следует, имейте в виду, что российская вакцина - это практика показала уже миллионного применения - самая надежная сегодня и самая безопасная", - заявил Путин. "В нашей стране для вакцинации созданы все условия", - отметил президент.

Путин считает, что широкая вакцинация - самый правильный и цивилизованный способ сформировать коллективный иммунитет от коронавируса.

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