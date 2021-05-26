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Люди сами должны осознать необходимость этих прививок.
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Владимир Путин: "На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя"   

26 мая 2021 19:21
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Люди сами должны осознать необходимость этих прививок.

Вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной, но люди сами должны осознать необходимость этих прививок, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

На экономическом совещании в режиме видеоконференции он отметил, что по этой теме высказываются разные точки зрения.

"На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", - сказал глава государства. По его словам, "граждане должны сами осознать эту необходимость" и понять, что без прививки они "могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью".

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, обратиться ко всем нашим гражданам: Подумайте как следует, имейте в виду, что российская вакцина - это практика показала уже миллионного применения - самая надежная сегодня и самая безопасная", - заявил Путин. "В нашей стране для вакцинации созданы все условия", - отметил президент.

Путин считает, что широкая вакцинация - самый правильный и цивилизованный способ сформировать коллективный иммунитет от коронавируса.

 

Фото из открытых источников

Теги: против обязательной вакцинации Путин

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