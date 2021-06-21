Владимир Купцов: преодоление цифрового неравенства позволит россиян воспользоваться своими правами и возможностями

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Увеличение зарплат, повышение благосостояния граждан и преодоление бедности - одно из ключевых направлений работы партии «Единая Россия» не только в предвыборный период. Об этом шла речь на Съезде партии, прошедшем 19 июня в Москве.

Как отмечает общественный советник губернатора Самарской области, член Общественного совета при Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области, победитель предварительного голосования Владимир Купцов, способствовать решению этих проблем может повышение доступности цифровых возможностей для граждан.

«Одними из приоритетных вопросов партия обозначила преодоление цифрового неравенства по всей стране, чтобы все россияне могли воспользоваться своими правами и возможностями, предоставляемыми государством через онлайн услуги, - подчеркнул Владимир Купцов. - Также одной из основных тем работы партии станет вопрос благосостоятельности граждан, снижение бедности, реформирование оплаты труда».

Доступность онлайн-услуг будет способствовать тому, что граждане будут больше пользоваться возможностями, которые предоставляет государство, добавил Купцов.

19 июня в Москве состоялся XX Съезд «Единой России».

Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что «Единая Россия» остается партией социальной направленности. «Безусловно, вам как партии большинства принадлежит ключевая роль. Брать на себя ответственность – значит работать больше и лучше, чем другие. Для этого и в законодательной сфере, повседневных делах нужно быстро решать вопросы граждан, дорожить доверием людей», - сказал Президент.

Губернатор, секретарь реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров возглавил территориальную группу Самарской области на выборах в Государственную Думу. Глава региона, подводя итоги работы партийцев за последние пять лет, отметил, что партийные проекты стали базой для формирования национальных проектов, инициированных Президентом страны. Среди них - проекты благоустройства, инфраструктурного развития, масштабной модернизации первичного звена здравоохранения.