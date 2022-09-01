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31 августа 2022 года первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей. В нем приняли участие руководство министерства энергетики и ЖКХ региона, тарифных органов, ресурсоснабжающих организаций.



Участники совещания рассмотрели вопросы, касающиеся подготовки к зимнему отопительному периоду, готовности системы энергообеспечения к учебному году, единому дню голосования 11 сентября.



Руководитель управления комплексной безопасности и цифровизации образования министерства образования региона Константин Льольин доложил, что в Самарской области у министерства 2283 объекта. На всех в процессе подготовки к новому учебному году были проведена работа по оценке безопасности эксплуатации энерго- и электроустановок, было проведено обучение ответственных за энергобезопасность, проведены проверки электрощитовых помещений и по ряду других направлений.



«Образовательные организации Самарской области готовы к 1 сентября», – резюмировал представитель минобрнауки.



Участники совещания обсудили обеспечение бесперебойной работы объектов энергетики в период проведения единого дня голосования 11 сентября 2022 года. Представители ресурсоснабжающих организаций сообщили, что по всем объектам назначены дежурные, проведены аварийные тренировки и инструктаж сотрудников, сформированы 27 аварийных бригад и утвержден график их дежурства, подготовлены резервные источники электроэнергии.



Виктор Кудряшов подчеркнул: «В единый день голосования в 34 муниципальных образованиях пройдут довыборы местных депутатов. Важно, что в эти дни будут запрещены любые переключения, ремонт электросетей, то есть будет обеспечена максимальная надежность электроснабжения».



Также глава областного правительства отметил, что традиционно в преддверии отопительного сезона большое внимание уделяется готовности к работе в осенне-зимний период энергосетей всех территориальных сетевых компаний и организаций. Всего их в регионе 56.



«Все они прислали планы подготовки к отопительному сезону в министерство энергетики и ЖКХ региона. Сегодня можно сказать, что все планы в основном выполняются. Но в зоне риска есть ряд организаций, которые в силу действующих критериев федерального законодательства не смогут получить тариф на услуги по передаче электроэнергии. Это произойдет, если они не будут соответствовать требованиям к протяженности сетей, которые находятся в собственности или в аренде, а также по мощности установок.

Мы утвердили план консолидации этих сетей и могу сказать, что они не останутся без присмотра. Их будут обслуживать более крупные организации, сейчас этот процесс активно проходит, что повысит надежность работы энергосетей в предстоящий осенне-зимней период. Наличие ресурсов у крупных компаний, наличие аварийных бригад позволит минимизировать возможные отключения, надеюсь, что этот сезон, как и прошлый, мы пройдем без каких-то существенных инцидентов», – отметил в заключение Виктор Кудряшов.

Фото: пресс-служба правительства СО