Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по газификации 

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Большой блок вопросов, связанных с завершением газификации Самарской области, был рассмотрен в ходе заседания регионального штаба, которое провел в пятницу, 11 марта, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Во встрече приняли участие руководители трех основных газораспределительных организаций региона – СВГК, Газпром-Межрегионгаз и Сызраньгаз, региональный министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов, руководитель Самарского УФАС России Леонид Пак, заместитель министра социально-демографической и семейной политики области Галина Андриянова.

Особое внимание участники совещания уделили реализации программы социальной газификации (догазификации), принятой по инициативе Президента страны Владимира Путина. Напомним, итогом программы должно стать подведение газопровода до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан и последующее подключение домохозяйств к газу.

«Продолжаем активную работу по исполнению поручения Президента Российской Федерации. Уже многое нами организовано. Есть проблемы, которые мы обсудим и обязательно найдем решение. Несмотря на то, что сегодня есть факторы, которые могут осложнить выполнение программы – это, безусловно, удорожание строительства, - я уверен, что мы выполним все взятые нами на себя обязательства перед региональным министерством энергетики и, прежде всего, перед нашими гражданами», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Руководитель регионального оператора по исполнению программы догазификации ООО «СВГК» Иван Аветисян сообщил, что к настоящему времени жители Самарской области подали 9113 заявок на технологическое присоединение. В работе у газораспределительных организаций в настоящее время находится 4 606 заявок, полностью исполнены договоры на подключение к голубому топливу для 1 031 домовладения.

Участники совещания детально проанализировали причины, по которым ряд заявок был отклонен. Это, в частности, отсутствие документов на право собственности на недвижимость. Иногда обратившиеся просят провести газ к домам, расположенным на территории садовых некоммерческих товариществ, не зная, что действие программы распространяется только на дома, расположенные в границах населенных пунктов. Для кого-то из домовладельцев становится неожиданностью, что бесплатно газ проводится до границ участка, а строительство газовых сетей внутри домовладения и приобретение оборудования необходимо оплатить из личных средств.

«Если заявка отклонена, гражданин должен быть об этом извещен. И не просто извещен, он должен получить подробные разъяснения о причинах отказа. По сути, это должен быть чек-лист, какие меры заявитель может принять, чтобы его дом включили в программу», - поручил Виктор Кудряшов.

Председатель Правительства призвал усилить информационную работу, подробно и наглядно разъяснять людям положения программы догазификации и условия участия в ней.

Кроме того, первый вице-губернатор поручил министерству социально-демографической и семейной политики взять на особый контроль и организовать индивидуальное сопровождение договоров с гражданами льготных категорий, которые получают из областного бюджета компенсацию в размере 145 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и строительство внутридомовых газовых сетей.

Напомним, соответствующее постановление было подписано в октябре минувшего года. Эта мера поддержки адресована инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам инвалидов и участников войны, несовершеннолетним узникам фашизма, ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла, семьям, имеющим детей-инвалидов, многодетным семьям и другим категориям.

Председатель регионального кабмина поручил увеличить размер выплаты для льготных категорий, добавив дополнительные средства на приобретение отопительного оборудования и строительство внутридомовых сетей отопления.

В рамках исполнения программы планируется построить дополнительно 433 уличных газопровода, общая протяженность которых составит более 800 км. Виктор Кудряшов обратился к руководству регионального оператора программы догазификации с вопросом, как идет подготовка к строительству объектов.

«В настоящее время по всем объектам идут проектно-изыскательские работы, мы постоянно находимся в контакте с потенциальными подрядчиками. В ближайшие дни представим график заключения договоров на выполнение проектных и строительных работ. 141 объект будет сдан в 2022 году, остальные – в 2023-м», - сообщил Иван Аветисян.

«Сейчас Правительство Российской Федерации разрабатывает механизмы, которые компенсируют подрядчикам дополнительные расходы, связанные с повышением цен на строительство. Уверен, такой механизм будет найден и для строительства газопроводных сетей», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Еще одну большую программу, которая приблизит газификацию Самарской области к 100%-ному уровню, реализует в регионе РАО «Газпром».

Напомним, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на пятилетний период – 2021-2025 годы. Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 3,832 миллиарда рублей. Это в 5,5 раз больше, чем за весь период 2016-2020 годов.

Компания проведет техническое перевооружение девяти газораспределительных станций, построит межпоселковые газопроводы и два газопровода-отвода с газораспределительными станциями. В результате появятся возможности для увеличения подачи газа действующим потребителям и подключения новых потребителей. Будут созданы условия для газификации населенных пунктов во многих районах области. В результате реализации пятилетней программы будет завершена технически возможная сетевая газификация Самарской области. Проектирование трех новых объектов уже ведется.

На совещании рассмотрели вопросы о включении в схему территориального планирования Самарской области еще трех линейных объектов газораспределительной инфраструктуры в Безенчукском и Сызранском районах - это важное условие начала проектирования сооружений. Председатель областного правительства поручил ускорить эту работу.

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