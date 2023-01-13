Виктор Кудряшов принял участие в федеральном совещании по социальной газификации

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Вчера, 12 января 2023 года, состоялось совещание по вопросам реализации инициатив Всероссийской политической партии «Единая Россия» по социальной газификации субъектов Российской Федерации. В режиме ВКС в совещании принял участие первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Участники совещания – представители партии «Единая Россия», Правительства РФ, профильных федеральных министерств, субъектов Российской Федерации – обсудили ход исполнения программы догазификации в 2021-2022 годах, планы догазификации домовладений, медицинских и общеобразовательных организаций в 2023 году и меры социальной поддержки отдельных категорий граждан при догазификации.



Открыл совещание Председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия», Заместитель Председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он отметил, что рост темпов строительства газовой инфраструктуры сегодня в три раза выше, чем в 2021 году. «Эта программа продолжалась разными темпами в различные периоды. Но сейчас, после того, как она, по сути, получила статус и партийной, и государственной, темпы значительно ускорились», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак сообщил, что в целом по стране принято 790 тысяч заявок на технологическое присоединение, заключено 723 тысяч договоров на догазификацию, исполнено до участка 504 тысяч заявок. Техническая возможность для подключения создана более чем для 700 тысяч домохозяйств.

Напомним, в 2021 году Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Самарская область активно включилась в работу по исполнению поручения Президента РФ.

В феврале прошлого года был создан региональный штаб по газификации Самарской области под руководством Главы региона Дмитрия Азарова. В каждом муниципальном образовании созданы территориальные штабы по газификации, которые возглавляют главы муниципальных образований Самарской области.

На портале единого оператора газификации действует сервис, с помощью которого по адресу населенного пункта легко определить газораспределительную организацию, к чьей зоне эксплуатационной ответственности относится населенный пункт. Подать заявку на технологическое присоединение можно в 52 стационарных пунктах. Кроме того, у всех ГРО функционируют официальные сайты в сети Интернет, которые позволяют подать заявку онлайн. Помимо этого, организована работа выездных пунктов приема заявок от населения в соответствии с утвержденным пообъектным планом догазификации Самарской области.



В 64 офисах многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг есть возможность подачи заявки на комплексную услугу по подключению к сетям газораспределения.

К настоящему времени собственниками домовладений, расположенных в границах газифицированных населенных пунктах, подано 16 295 заявок, из них принято газораспределительными организациями к рассмотрению 10 664, заключен 8 661 договор на технологическое присоединение объектов капитального строительства в рамках социально ориентированной модели газификации.

«Газопроводов на территории области построено достаточно много, теперь необходимо значительно ускорить подключение к газу собственно домовладений. Увеличить количество бригад, установить конкретные сроки подключения и контролировать их исполнение», – считает Виктор Кудряшов.

Необходимо отметить, что в нашем регионе широкому кругу категорий граждан (в настоящее время это 24 категории) предусмотрена компенсационная социальная выплата в размере 145 000 рублей на приобретение и установку внутридомового газового оборудования, оплату услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей внутри жилого дома. В их числе семьи, имеющие детей-инвалидов; многодетные семьи; инвалиды I, II, III групп; получатели ежемесячного пособия на ребенка, установленного Законом Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»; граждане, призванные на военную службу по мобилизации и др.



В 2021 году социальную выплату получили собственники 21 домовладения, в 2022 году – 166 домовладений. Общая сумма выплат составила более 27 млн. рублей. На 2023 год на меры социальной поддержки предусмотрены средства в размере 30 млн. рублей.

«Если возникнет необходимость, мы рассмотрим вопрос об увеличении объема денежных средств, направляемых на социальную поддержку отдельных категорий населения при газификации домовладений», – подчеркивает Виктор Кудряшов.

Фото: пресс-служба правительства СО