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Виктор Кудряшов обсудил с президентом «Балтики» перспективы развития компании в регионе

26 мая 2022 18:31
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Для обеспечения бесперебойного производства на пивоварнях компания пересматривает цепочки поставок и изучает возможности импортозамещения.

В четверг, 26 мая 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов встретился с делегацией ООО «Пивоваренная компании «Балтика» во главе с президентом компании Денисом Шерстенниковым.  

«Уже много лет «Балтика» является нашим надежным стабильным партнером и одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет Самарской области. В прошлом году мы получили более 8 миллиардов рублей в виде налоговых отчислений, в первую очередь акцизов, но не только за это мы ценим компанию. «Балтика» активно решает экологические вопросы и задает здесь тон для многих предприятий, у компании хороший социальный пакет и очень достойная заработная плата, предприятие постоянно внедряет новые технические решения, оборудование, инвестирует в производство», - подчеркнул, открывая встречу, Виктор Кудряшов.

Денис Шерстенников отметил взвешенную политику правительства Самарской области по регулированию пивоваренного рынка в регионе, открытость в решении инфраструктурных, регуляторных вопросов отрасли.  

«Компания не приостанавливает операционный бизнес, а продолжает работать и выполнять все коммерческие и социальные обязательства перед своими партнерами, клиентами и сотрудниками», - отметил президент компании.

Для обеспечения бесперебойного производства на пивоварнях компания пересматривает цепочки поставок и изучает возможности импортозамещения. «Балтика» развивает собственную агропрограмму и полностью обеспечена солодом российского производства. Президент компании Денис Шерстенников высказал пожелание изучить возможности самарской промышленности для замещения деталей импортного оборудования пивоварен компании – помощь в выборе подходящих поставщиков переданной номенклатуры запчастей и инженерных работ готово оказать региональное министерство промышленности и торговли.  

«Сегодня мы договорились о том, что здесь, в Самарской области, мы будем развивать производство ячменя для пивоварения - это в планах компании на 2023 год. Этот товар раньше в большом объеме поставлялся из других регионов РФ. Самарские аграрии готовы организовать производство здесь, и мы будем серьезно заниматься этой темой. Также мы обсуждали вопросы государственного регулирования рынка пивоваренной продукции, в первую очередь связанные с борьбой с нелегальным оборотом пива. У нас есть очень хороший опыт, мы пресекали нелегальное производство и продажу пива производителями, которые не платят акцизы в бюджет. Это создает условия для недобросовестной конкуренции и вредит развитию легальных производств. Здесь у нас есть долговременная программа, которая успешно реализуется, мы договорились ее продолжать. Решение вопросов экологии, социальные программы – все это также в повестке нашей совместной работы», - прокомментировал итоги встречи председатель областного Правительства.

Самарская «Балтика» продолжает производить широкий ряд национальных и лицензионных марок пива для Поволжья, Урала, а также на экспорт – в страны Средней Азии, являясь крупнейшим экспортером напитков из региона. Филиал работает в регионе с 2003 года, с 2017 выпускает безалкогольное пиво, в 2021 году открыл купажное отделение для производства безалкогольных напитков.

 

Фото:   департамент информационной политики СО 

 

Теги: Акценты

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