Виктор Кудряшов: над реализацией национальных проектов работаем по графику

116

В понедельник, 18 апреля, первый вице-губернатор Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабмина, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Основными темами обсуждения стали оперативная обстановка в регионе и реализация национальных проектов.

О текущей оперативной ситуации на территории региона доложил заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской области Александр Чуйков. В период с 11 по 18 апреля чрезвычайных происшествий в Самарской области не произошло. Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Уровень воды в Волге в верхнем бьефе Жигулевской ГЭС – 50,63 метра по Балтийской системе высот, нижнего – 28,44 метра.

Реки и водохранилища Самары очистились ото льда, продолжается паводок. В результате оказался подтопленным низководный мост в поселке Лебяжинка Красноярского района.

«По-прежнему на мониторинге находится паводковая ситуация, еще не все завершено, ежедневно фиксируется повышение уровня воды. В начале мая у нас будет пик сброса воды через плотину Жигулевской ГЭС. В последние годы это не доставляло каких-то неприятностей, но ситуацию нужно держать на контроле и отслеживать, особенно возможное подтопление в ряде дачных массивов Куйбышевского района Самары. Погода в этом году значительно отличается от условий прошлого года – в прошлом году у нас уже в это время уже фиксировались лесные пожары. В этом году таких происшествий не было, но надо быть наготове. Погода дает нам время, чтобы выполнить все противопожарные мероприятия», - акцентировал внимание глав муниципалитетов Виктор Кудряшов.

Особое внимание участники совещания посвятили исполнению региональной составляющей нацпроекта «Жилье и городская среда».

Глава областного министерства строительства Николай Плаксин сообщил, что в ведении министерства находятся два мероприятия нацпроекта: расселение граждан из аварийного жилого фонда и стимулирование программ развития жилищного строительства, в рамках которого строятся автомобильные дороги и инженерная инфраструктура.

В Самарской области за время реализации программы из аварийного жилья расселено 6,39 тысячи человек, а общая площадь расселения составила 104 тысячи квадратных метров. До конца 2024 года планируется предоставить новое жилье 17,8 тысячи граждан, переселив их из аварийного жилого фонда общей площадью 281 тысяча квадратных метров. План на текущий год – улучшить жилищные условия для 4 890 человек из 79 тысяч квадратных метров «аварийки».

В настоящее время министерством заключены соглашения с муниципальными образованиями, доведены лимиты, и начинается активная работа муниципальных образований по контрактации.

Председатель областного Правительства отметил, что задачи нацпроекта «Жилье и городская среда» - наиболее сложные и масштабные среди всех, которые решает регион. И самые емкие по объему финансирования – почти 13 миллиардов рублей.

«Сейчас у нас самый острый период, когда мы должны ускорить заключение контрактов по приобретению квартир в рамках программ переселения и покупки жилья для детей-сирот. Этим занимаются муниципальные образования, мы с ними провели совещание, но нам надо создать условия, которые позволят заключить эти контракты как можно быстрее. Поэтому прошу Вас ускорить согласование проекта постановления по повышению нормативной цены для приобретения жилья для государственных нужд. Документ должен быть подписан до конца недели», - поставил задачу Виктор Кудряшов.

В помощь муниципалитетам – и готовящееся решение Правительства, позволяющее муниципальным властям заключать контракт с единственным поставщиком, и возможность авансирования госконтрактов на уровне 70%. Все это позволит местным администрациям быстрее провести переговоры с застройщиками и заблаговременно заключить контракты.

Глава регионального кабмина поручил организовать работу таким образом, чтобы заключение контрактов по приобретению жилья муниципалитетами на 2022, 2023 и 2024 годы было завершено уже до конца мая текущего года.

Большой объем работ в области предстоит выполнить в рамках федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» (нацпроект «Экология») и «Формирование комфортной городской среды» («Жилье и городская среда»).

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов, в рамках «Оздоровления Волги» ведутся строительство и реконструкция на 11 очистных сооружениях, восемь из них планируют ввести в эксплуатацию до конца года.

Строится 13 объектов водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода». Это строительство подающего центрального водопровода в селе Кулешовка муниципального района Нефтегорский, водопровода от отвода Красноармейского группового водопровода на поселок Чапаевский до села Колывань (с отводом на село Каменный Брод), реконструкция второго этапа водозабора и системы водоснабжения в селе Екатериновка, водозабора и системы водоснабжения в селе Натальино – оба объекта в Безенчукском районе.

Будут организованы работы по реконструкции водозабора и разводящих сетей в селе Новый Буян, системы водоснабжения в селе Студенцы (Хворостянский район), строительство водозабора с водоводом в районном центре Елховка. Срок завершения шести из них – декабрь 2022-го. Контрактация всех объектов завершена.

Кроме того, на днях региону одобрена новая заявка: это два водовода в районе улиц Клиническая и Горная, которые начнут строить в 2022 году.

Обсудили риски, связанные с запуском новых проектов. Так, дополнительные средства требуются для проектирования строительства водовода в районе улицы Обувной. Это важнейший объект, который позволит обеспечить чистой водой Новокуйбышевск, Южный город, часть населенных пунктов Волжского района – всего более 115 тысяч человек. Первый вице-губернатор сообщил: средства на проектные работы будут выделены из резервного фонда Правительства области.

«Будем продолжать работать с федеральным министерством, планируется перераспределение средств, поскольку не все регионы справляются с задачами нацпроектов, в отличие от Самарской области. Поэтому вполне вероятно, что эти средства получит регион. В случае необходимости рассматриваем возможность финансирования из регионального бюджета, - подчеркнул Виктор Кудряшов. – При реализации национальных проектов никаких приостановок быть не может, работаем четко по графику».

В завершение министр энергетики и ЖКХ сообщил, что в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году планируется благоустроить 144 общественные территории и 318 дворов. Часть объектов приведут в порядок за счет экономии средств, возникшей в результате проведения электронных торгов.

Фото: правительство СО