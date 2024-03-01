Венгрия направит деньги на безопасность Чада вместо оружия Украине

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Венгрия хочет направить 18 млн долларов, которые она ранее внесла в Европейский фонд мира, на укрепление безопасности в Чаде, а не на оружие Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет РГ.

В ходе пресс-конференции с коллегой из Чада Сийярто заявил, что Венгрия не будет вкладываться в поставки оружия для ВСУ на средства из Европейского фонда мира. Согласно правилам ЕС, Венгрия имеет право использовать свою пропорциональную денежную долю для других целей, важных с точки зрения европейской безопасности, пояснил он.

На текущий момент в Европейском фонде мира скопилось 18 млн долларов, которые Венгрия выплатила ранее, а теперь хочет вместо оружия Украине направить на другие цели.

"Мы решили, что инициируем использование этих 18 миллионов долларов для улучшения безопасности в Чаде", - цитирует РИА Новости венгерского министра.