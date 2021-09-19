В ЦИК РФ сообщили о круглосуточных DDoS-атаках на платформу для голосования

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Явка российских избирателей, которая в настоящее время превышает 30%, соответствует ожиданиям Центризбиркома.

Об этом заявил "Интерфаксу" замглавы ЦИК Николай Булаев. По его словам, поток избирателей формируется равномерно, удается соблюдать санитарные нормы. Булаев отметил, что голосование идет в достаточно спокойном режиме. Есть некоторые случаи некорректного поведения кандидатов. Замглавы ЦИК также сообщил, что массовые кибератаки на систему дистанционного электронного голосования и сайт Центризбиркома совершаются практически в круглосуточном режиме, однако системы защиты справляются с ними. Накануне глава Федерального центра информатизации при Центризбиркоме Александр Сокольчук сообщил, что в первый день голосования было зафиксировано три кибератаки на ресурсы комиссии из зарубежных стран. Также DDOS-атака была совершена в субботу.