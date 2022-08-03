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В Тольятти к новому учебному году завершат капремонт в четырех школах

3 августа 2022 12:57
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В Тольятти к новому учебному году завершат капремонт в четырех школах

 

Программа капремонта школ запущена в прошлом году. Все этапы работ контролируют штабы, которые "Единая Россия" и Минпросвещения сформировали вместе с родительскими комитетами в регионах. За каждым объектом закреплены депутаты-единороссы.

К 1 сентября обновят тольяттинские школы № 16, 58, 59 и 76. Все работы идут по графику, а на некоторых объектах и с опережением, в этом убедилась депутат фракции партии «Единая Россия» в региональном парламенте Екатерина Кузьмичева. Своего кардинального обновления этим четырем общеобразовательным учреждениям города Тольятти пришлось ждать не одно десятилетие. 

«В лицее № 76 - самая большая смета из всех, в которую входят и фасадные работы, и кровля, и замена окон, и оснащение новым оборудованием. К сожалению, в образовательном учреждении произошла смена подрядчика. Поэтому из-за повторного проведения конкурсных процедур работы начаты значительно позже, чем в других школах. По контракту работы должны быть выполнены к 1 сентября этого года. Параллельно идёт подготовка классных комнат к новому учебному году. Надеюсь, что обязательства подрядчиков будут выполнены, хотя объём оставшихся работ значительный», - рассказала депутат.

Помимо проведения ремонтных работ в школах приобретут новую мебель, спортинвентарь, современное интерактивное оборудование. Учебные заведения ждет глобальное обновление не только снаружи, но и внутри, отмечают родители, которые пристально наблюдают за ходом капремонта.

Подрядчики на всех объектах работают без выходных. Так же планируется благоустройство территории вокруг учебных заведений, отметила депутат Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева.

«Ремонт четырех школ – большой плюс для нашего города, и нам важно, чтобы средства, которые получил Тольятти, были использованы максимально эффективно. Мы пообщались с подрядчиками и уверены, что все будет сделано качественно и в срок», - подчеркнула она.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на съезде "Единой России". Её реализацию закрепили в Народной программе партии.
В этом году в Самарской области капремонт будет завершен в 22 школах.

 

Теги: Единая Россия

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