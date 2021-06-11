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В СО состоялось заседание рабочей группы по проведению молодежного форума ПФО «iВолга»

11 июня 2021 20:03
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Отдельное внимание было уделено обсуждению вопросов участия в форуме лиц с ограниченными возможностями здоровья, серебряных волонтеров и участников «Детской iВолги».

В четверг, 10 июня, в Правительстве Самарской области рабочая группа молодежного форума ПФО «iВолга» совместно с представителями дирекции форума обсудила ключевые вопросы, связанные с инфраструктурой, безопасностью и комфортом участников форума. В заседании приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, Федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, представители ГУ МЧС, ГУ МВД, Роспотребнадзора и других ведомств. 

«Для нас очень важно, что форум пройдёт в 9 раз именно на территории Самарской области. «iВолга» в своём формате является самым крупным форумом Российской Федерации. Нам важно, чтобы форум был лучшим не по количеству, а по качеству. «iВолга» завоевала признание с точки зрения контента, полезности, реальности и эффективности проектов, которые создаются на площадке», - отметил, открывая заседание, Александр Фетисов. 

Он напомнил, что каждый раз форум модернизируется с учётом запросов времени, в прошлом году, к примеру, в непростой обстановке его проводили в дистанционном формате. «Этот опыт удался, более 70 тысяч молодых людей стали зрителями и резидентами форума. Мы обязательно внедрим этот опыт в текущем году, чтобы провести онлайн-трансляции для тех, кто не смог приехать и стать участником офлайн. Также в этом году на форуме пройдёт “Детская iВолга”, для ее участников создадим уникальный и интересный контент. Президент России Владимир Владимирович Путин объявил 2021 год Годом Науки и технологий. Наш форум традиционно уделяет большое внимание именно научным вопросам, но в этом году эта практика выйдет на новый уровень. К программе присоединится наш научно-образовательный центр «Инженерия будущего», который является лучшим в РФ, тем более что он межрегиональный и включает в себя многие субъекты, в том числе и 4 субъекта ПФО. Мы выстраиваем работу так, чтобы молодые ученые, которые занимаются тематиками научно-образовательного центра, обязательно приехали и была возможность совместной работы над проектами. Надеемся, что обстановка будет меняться только к лучшему и все планы, что мы обсудили, в конце июля будут реализованы», — рассказал зампред Правительства региона.

Ключевой темой заседания стал вопрос о предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечении контроля за здоровьем участников.

 «Так как форум пройдет в формате автономного полевого лагеря, текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка диктует новые правила к нашим участникам и организации их пребывания на площадке проведения форума. Так, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора к форумной кампании 2021 года, на площадку мероприятия будут допущены только участники со справками об отрицательном результате ПЦР-тестирования. Вместе с тем, только для участников форума и отдельной группы организаторов (наиболее часто контактирующих с участниками форума) будет проводиться исследование на наличие антител к COVID-19, чтобы тем участникам, у кого их нет, мы уделили особое внимание при организации их пребывания на площадке форума», — подчеркнул заместитель министра науки и образования Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев. 

Инфраструктурным нововведением на форуме в 2021 году станет организация питания. На форумной поляне планируется установить 2 столовые с 4 линиями раздачи для организации питания участников. 

Отдельное внимание было уделено обсуждению вопросов участия в форуме лиц с ограниченными возможностями здоровья, серебряных волонтеров и участников «Детской iВолги».

«В этом году мы ожидаем наибольшее количество участников Инклюзивного городка за все годы существования площадки — 80 молодых людей с разными формами инвалидности. Для каждого из них будут оборудованы специальные условия: для людей с нарушениями слуха будут предоставлены профессиональные сурдопереводчики, по всему периметру поляны будут установлены пандусы, предусмотрены специальные жилые зоны и места для отдыха. На сегодняшний день «iВолга» — единственная форумная площадка для серебряных волонтеров среди Всероссийской форумной кампании, которая объединит в 2021 году 30 человек из ПФО, участники cпецнаправления «Детская iВолга» будут размещены в гостинице и ежедневно будут приезжать на площадку проведения форума организованной группой», — прокомментировала нововведения директор форума Кристина Гнатюк. 

 

Теги: iВолга форум ПФО

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