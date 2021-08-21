Молодежный форум ПФО «iВолга» представил обновленную утреннюю программу

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20 августа стартовал Молодёжный форум ПФО «iВолга», в рамках которого организаторы представили обновленный формат утренней программы – зарядки с известными спортсменами и завтраки с деятелями искусства, государственной политики и шеф-поварами из Самары, Тольятти, Казани, Нижнего Новгорода, Ижевска, Уфы и Саранска.



Каждый день на специальной платформе ivolgaforum.ru для участников проходят зарядки, которые проводят именитые спортсмены: специальная разминка от футбольного клуба «Нижний Новгород» с тренером Дмитрием Поляниным и лучшим бомбандиром российского футбола Александром Кержаковым, эффективные упражнения министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, заслуженного тренера России Александра Варшавского, а также утро с олимпийскими чемпионами – российским хоккеистом клуба «Ак Барс» Данисом Зариповым, гандболисткой Ириной Близновой и заслуженным мастером спорта по легкой атлетике Ольгой Каниськиной.



Сразу после зарядки к эфиру присоединяются гости из разных частей страны, которые показывают рецепты национальных блюд в рамках утреннего шоу «Новый завтрак». В этом году свои любимые завтраки покажут основатель группы VLNY Дмитрий Артемьев, музыкальная группа «Бурановские бабушки», самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин, шеф-повар сети ресторанов «Тюбетей» Фанис Нуреев и капитан команды КВН «Вятка» Дмитрий Бушуев.



Эфиры можно посмотреть на образовательной платформе на сайте и в официальной группе Форума ВКонтакте.

В 2021 году Молодежный форум ПФО «iВолга» проходит в дистанционном формате в 9 раз. Вся основная программа Форма пройдет на образовательной платформе. Участники Форума – молодые люди от 16 до 35 лет, которые подразделяются на 2 категории: резиденты и зрители. Резиденты смогут участвовать во всех предлагаемых активностях Форума. Зрители также смогут наблюдать за ходом образовательной программы, однако не смогут принять участие в нетворкинге и конкурсе проектов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: департамент информационной политики СО