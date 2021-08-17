Стартовала регистрация зрителей на Молодёжный форум ПФО «iВолга»

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16 августа 2021 года на сайте ivolgaforum.ru стартовала регистрация зрителей на Молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга».

Зрителем образовательной и культурно-развлекательной программ Форума может стать любой желающий в возрасте от 14 лет. Зрители будут иметь доступ ко всем открытым мероприятиям iВолги, но не смогут участвовать в нетворкинге и конкурсе проектов.

Для того, чтобы стать зрителем Форума необходимо до 23 августа 2021 года зарегистрироваться на официальном сайте ivolgaforum.ru, нажать кнопку «Регистрация» и заполнить короткую форму. Присоединиться к Форуму зритель сможет в любой момент, пока имеются свободные места на те или иные мероприятия iВолги.

Образовательная программа будет включать в себя 4 сессии. Первые две будут посвящены выбранной тренинговой программе, а затем состоится сессия, направленная на проработку SoftSkills («мягких» навыков). Четвёртая сессия предполагает проведение образовательных модулей в формате Open Space, куда войдут следующие направления: «БЕЗопасность», «ZAЗОЖ», «Социальный мир», «FutureProf» и «Креативные индустрии». Участники смогут каждый день выбирать новую для себя площадку. После образовательной части их ждёт культурно-развлекательная программа, состоящая из ежедневных мероприятий (Детективный онлайн квест «Поиски птички Иви», «Онлайн кинотеатр», Музыкальный шоу-кейс и «Моя библиотека») и событий одного дня (Онлайн «Квиз мозгобойня», Финал окружного чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», «Вечер КВН» и «Онлайн караоке «Слышишь, Иволга поёт?»).

Завершением Форума станет церемония закрытия iВолги, которая будет состоять из двух блоков: панельная дискуссия и гала-концерт в формате онлайн с участием хедлайнера.

В 2020 году Молодежный форум ПФО «iВолга» уже проходил в дистанционном формате. Тогда Форум посетили 69 329 человек из 82 субъектов РФ, из них 3607 человек стали резидентами Форума, а 65 722 человека были зрителями, в том числе в социальных сетях. За период проведения Форума 2020 года количество просмотров образовательной программы составило 739 381 раз через образовательную платформу и официальную группу Форума ВКонтакте.

Молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга» проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Организатором Форума является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, сообщили в пресс-центре Молодёжного форума ПФО «iВолга».