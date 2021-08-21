На грантовых конкурсах «iВолги» стартовала онлайн-защита проектов

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21 августа стартовали онлайн-защиты грантовых конкурсов в рамках Форума. В этот день пройдут защиты по направлениям конкурса Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО. 22 и 23 августа состоятся защиты грантового конкурса Росмолодежи.



Традиционно, с первой «iВолги» в 2013 году, Форум поддерживает инициативы участников. Каждый год молодежь со всего Приволжского федерального округа представляет свои проекты, чтобы получить поддержку на их реализацию.

В этом году участники Форума представят свои идеи на Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи, а также на Конкурсе грантов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Максимальные суммы грантов каждого из конкурсов составят 1,5 млн и 500 тысяч соответственно.

На отборочный этап грантового конкурса ПФО было подано 316 проектов по номинациям «Наука и инновации», «Бизнес-проекты» и «Выставка научных достижений». По итогам, 69 проектов допущены до финальных защит.



В этом году введен новый конкурс грантов на «Личностное развитие», по итогам которого победители получат возможность пройти курсы переподготовки и повышения квалификации.



«Грантовые конкурсы были на Форуме всегда, также часто формировали дополнительные фонды партнеры iВолги. Например, в 2019 году был дополнительный конкурс грантов для Серебряных волонтеров. В этом году у нас впервые в рамках Всероссийской форумной кампании проходит конкурс грантов на личностное развитие. Мы даем ребятам классную возможность получить гранты на освоение дополнительных профессиональных программ, например пройти курсы повышения квалификации или переподготовки после Форума», – говорит директор Молодежного форума ПФО «iВолга» Кристина Гнатюк.



На грантовый конкурс Росмолодежи было подано 445 проектных заявок. Поддержка молодежных инициатив — это одно из основных направлений деятельности Росмолодежи. Грантовый конкурс входит в линейку проектов АНО «Россия — страна возможностей». Особое внимание уделяется молодежным проектам в сферах добровольчества, здорового образа жизни и спорта, патриотического воспитания, культуры и творчества, студенческих инициатив, а также молодежных медиа.



В 2020 году Самарская область стала лидером грантового конкурса Приволжского федерального округа на «iВолге». На Форуме в том году проводилось два грантовых конкурса, в рамках которых грантовую поддержку получили 97 проектов на общую сумму свыше 46,4 млн рублей – это абсолютный рекорд не только среди округов, но и по всей Всероссийской форумной кампании на 2020 год, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО

