В Штабе общественной поддержки «Единой России» волонтёры и студенты встретились с ветераном СВО, депутатом Александром Шарковым

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В День ветеранов боевых действий в регионе прошли «уроки мужества», различные патриотические мероприятия, встречи с героями-земляками.

Эта памятная дата пока не имеет официального статуса. День ветеранов боевых действий - это день памяти всех, кто воевал за Россию, выполнял свой долг по защите Родины.

В Штабе общественной поддержки для волонтеров «Единой России», студентов и активистов «Молодой гвардии» организовали встречу с участником СВО, ветераном боевых действий, председателем Самарской региональной общественной организации «Возвращение», депутатом Думы городского округа Тольятти Александром Шарковым.

Александр рассказал ребятам о своём участии в специальной военной операции, о боевом пути, о проекте «Возвращение».

Проект придумали и воплотили в жизнь Александр и Денис Шарковы из Тольятти. Оба - ветераны боевых действий и участники СВО. В феврале 2023 года братья с единомышленниками зарегистрировали общественную организацию "Возвращение", призванную оказывать всестороннюю помощь вернувшимся домой – медицинскую, психологическую, содействие в трудоустройстве.

«СВО обязательно завершится, и нашим воинам нужно максимально помочь: психологически, эмоционально, физически, по медицинской части», - поделился Александр Шарков с ребятами.

«Некоторые наши волонтёры и активисты «Молодой Гвардии» работали в военных госпиталях, тоже побывали «за ленточкой», помогали в реализации гуманитарной миссии «Единой России» в новых регионах. Но большая часть жителей региона, особенно молодых, не очень хорошо представляют, что там происходит. Такие встречи нужны. Мы знакомимся с нашими героическими земляками, мы можем задать важные для нас вопросы и получить честный ответ», - уверен руководитель регионального Штаба "Молодой гвардии" Антон Родионов, один из организаторов встречи с участниками СВО в Штабе общественной поддержки «Единой России», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"