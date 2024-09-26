В Штабе общественной поддержки «Единой России» поговорим о «сердечных делах»

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30 сентября в 13:00 приглашаем людей серебряного возраста и всех, кто следит за своим здоровьем, на встречу с врачом-кардиологом.

На площадке Штаба своими знаниями и профессиональными рекомендациями готова поделиться известный самарский врач, специалист по медицинской профилактике Нелли Быкова.

Обсудим риски хронических заболеваний,

Узнаем, как их избежать, или свести к минимуму,

Научимся правильно измерять давление и пульс,

Сможем задать медику вопросы о состоянии собственного здоровья.

Самых активных участников встречи ждут пригласительные от старейшего в области учреждения культуры.

Встреча организована при содействии Самарского областного центра здоровья и профилактики в рамках мероприятий, подготовленных ко Всемирному дню сердца.

Ждем всех 30 сентября в 13.00 на площадке Штаба общественной поддержки в Самаре: ул. Революционная, 107, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"