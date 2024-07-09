В Штабе общественной поддержки «Единой России» наградили юных героев региона и их родителей

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В Самаре прошла встреча с юными жителями региона – героями, которые в трудную минуту не растерялись и сумели спасти чью-то жизнь.

В честь Дня семьи, любви и верности наградили замечательных ребят и их не менее замечательных родителей. Решили собрать на одной площадке вместе эти героические семьи. Идея пришла активистам «Молодой Гвардии», поддержала инициативу ребят координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике регионального парламента Марина Сидухина. Все начинается с семьи, уверена Марина Геннадьевна, и именно поэтому в этом зале - мамы и папы, сестры, те, кто гордиться их подвигом иногда больше, чем они сами.

«Благородство ребят заслуживает самого глубокого уважения, – отметила координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области Марина Сидухина. – Но все начинается с семьи. Все, что дают родители детям, они потом воплощают в своих семьях. И, безусловно, за каждым подвигом ребят стоят их родители, ведь именно они сумели воспитать настоящих героев».

Несмотря на юный возраст этих подростков с полным правом можно назвать настоящими героями. Каждый из них совершил подвиг и спас жизнь человека. Сызранец Антон Косырев пришел на торжественную встречу вместе с мамой. Ирина Косырева, волнуясь, рассказывает, что сын, не раздумывая, бросился в воду, чтобы спасти тонущего.

Юная спортсменка Вероника Андреева из Безенчукского района – еще один герой нашего времени. В 2023 году ее наградили медалью «Юный Герой» от ВОО «Молодая Гвардия Единой России» при содействии Самарского регионального отделения. Настоящий спортивный характер у девочки - от папы и мамы. Ансар Нурушев из Кинель- Черкасского района, Дмитрий Леонтьев – из Сергиевского. Сегодня ребята стали старше, а на момент , когда пришлось столкнуться с опасностью один на один, многие сами были ещё детьми.

Малик Уринов из Октябрьска в 11 лет спас тонущего младшего брата своего одноклассника во время майского разлива: «В тот момент и не думал ни о какой опасности для себя, просто кинулся в воду, он меня снизу обхватил, я поплыл к берегу», – вспоминает юный герой.

В копилку наград наших молодых отважных земляков добавилась еще и благодарность от депутата Марины Сидухиной и сладкие подарки к празднику. И не обошлось без дружеских посиделок за чаем, ведь семья – это про тепло, помощь и любовь. И это необходимо каждому герою в любом возрасте, уверены активисты партпроекта «Крепкая семья» в регионе и самарские молодогвардейцы, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"