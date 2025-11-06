Я нашел ошибку
Главные новости:
До завершения проходки тоннеля осталось 60 метров.
В Самаре раньше срока завершаются работы по проходке тоннеля станции метро «Театральная»
Белозёров ознакомился с условиями обучения кадров по основным железнодорожным профессиям в Куйбышевском учебном центре профессиональных квалификаций в Самаре,
Глава РЖД Олег Белозёров с рабочим визитом посетил КбшЖД
Магнитные бури — реальный физический фактор, который может обострять хронические заболевания и ухудшать самочувствие у ослабленных или метеочувствительных людей.
Врач-терапевт рассказала о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
По просьбам граждан в рабочие дни на маршруте № 91 «ул. Грозненская – НФС» добавлен 1 рейс и продлено время работы.
С 1 ноября автобусы маршрута № 91 ходят по скорректированному расписанию
Они патрулируют парки, улицы и другие общественные места, обеспечивая охрану общественного порядка.
Полицейские-кавалеристы обеспечивают правопорядок на улицах города
Завершилась матчевая встреча между сборными России и Узбекистана. 
Сборная России одержала победу в матчевой встрече по боулингу
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о спортивном потенциале и брендах региона.
«Россия – спортивная держава»: стенд Самарской области посетили Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев
Без огнетушителя попытки потушить пламя подручными средствами – водой из бутылки или песком – часто оказываются бесполезными и даже опасными.
МЧС СО: в каждом автомобиле должен быть огнетушитель
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
В Самару с рабочим визитом прибыл вице-премьер Дмитрий Чернышенко

6 ноября 2025 14:45
313
Дмитрий Чернышенко вместе с Вячеславом Федорищевым оценил образовательную инфраструктуру Самарской области. 

В четверг, 6 ноября, в ходе рабочего визита в Самарскую область заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым оценили образовательную инфраструктуру региона. В частности, они посетил Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева и Поволжский государственный колледж.

«Самарская область активно использует государственные меры поддержки в сфере образования и науки: колледжи участвуют в федпроекте «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», вузы – в «Приоритете-2030», работают передовые инженерные школы, НЦМУ, создается кампус мирового уровня. Поволжский государственный колледж и Самарский университет являются яркими примерами того, как организации-участники этих масштабных программ помогают развивать кадровый и технологический потенциал региона и тем самым вносят вклад в достижение целей, поставленных Президентом Владимиром Путиным», – отметил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко посетил киберфизическую фабрику по производству малоразмерных газотурбинных двигателей и ознакомился с передовыми разработками, созданными Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева в рамках «Приоритета-2030», ПИШ, НЦМУ, студенческого конструкторского бюро, исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта и пообщался с их разработчиками. 

«Мы активно изучаем и перенимаем опыт успешных федеральных проектов, таких как «Передовые инженерные школы». Так, в этом году приняли решение провести отбор на присвоение статуса инженерной школы на уровне региона по таким направлениям как информационные и транспортные технологии. Мы поддерживаем диверсификацию исследований университета в сторону национального проекта технологического лидерства «Новые материалы и химия», – отметил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Самарская область входит в десятку регионов-лидеров по научно-технологическому развитию. Самарский университет им. Королева – базовый университет межвузовского студенческого кампуса «Куйбышев». 

В вузе обучается более 20 тыс. студентов, в том числе представители более чем 60 стран. Среди популярных направлений подготовки – авиационная и ракетно-космическая техника, машиностроение, математика и механика. 

В 2025 году на базе университета создан НЦМУ «Интеллектуальные беспилотные авиационные системы». Также вуз является победителем конкурса студенческих конструкторских бюро этого года. 

«Мы готовы вкладывать существенные финансовые ресурсы в создание новой среды для трансформации университетов в университеты третьего поколения – инновационные и технологические. Уникальным преимуществом самарского кампуса станут крытый и открытый полигоны для испытания технологий и разработок в реальных условиях», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Дмитрий Чернышенко также пообщался со студентами и сотрудниками Поволжского государственного колледжа. 

Колледж, который посетили вице-премьер и губернатор, – практически ровесник системы СПО, которой в этом году исполнилось 85 лет. Он был основан в 1943 году. В Самарской области колледж стал первым участником федпроекта «Профессионалитет».

В учебных аудиториях и мастерских Дмитрий Чернышенко пообщался со студентами – участниками и амбассадорами проекта, достигшими значительных успехов в профессиональном обучении и чемпионатном движении. Будущие специалисты продемонстрировали навыки работы на станках с числовым программным управлением, в том числе запустили процесс изготовления памятной продукции к 85-летию системы СПО, дизайн которой разработали самостоятельно.

Кроме того, сотрудники и студенты представили опыт региона по системной организации профориентационной работы со школьниками в рамках проекта «Билет в будущее» и рассказали о работе отделения «Движения Первых».

В завершение вице-премьер и губернатор оставили памятные записи. 
 
«Пусть знания и навыки выпускников работают на благо Самарской области и всей России!» – написал Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев также оценили инфраструктуру Кафедрального собора в честь Покрова Божией Матери и встретились с Митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием. В регионе работает Самарская духовная семинария, а также создана Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского.

 

Фото: пресс-служба губернатора Самарской области 

