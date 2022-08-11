Я нашел ошибку
Главные новости:
Готовность города к будущему отопительному сезону достигла 80 процентов.
В Самаре прошел выездной штаб по подготовке к зиме
Форма для заполнения и выбора площадки доступна на главной странице сайта.
На сайте международной акции «Единой России» «Диктант Победы-2022» открылась регистрация участников
Житель Большечерниговского района напал на полицейского
Житель Большечерниговского района напал на полицейского
В Самарской области пройдут Всероссийские соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч"
В Самарской области пройдут Всероссийские соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч"
Латвийский парламент объявил Россию «поддерживающим терроризм государством»
В Самаре на склоне площади Славы открылась цифровая фотовыставка о балете
В Самаре на склоне площади Славы открылась цифровая фотовыставка о балете
Парламентарии предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
Парламентарии в России предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
Звездный дождь накроет Самарскую область 12 августа
Звездный дождь накроет Самарскую область 12 августа
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.45
0.07
EUR 61.7
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет легкоатлетический марафон на Кубок Главы города
Полицейские губернии присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».
«ВолгаФест 2022» пройдет в Самаре на первой очереди набережной с 23 по 28 августа
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В самарском Парке Победы наполнили капсулу землей с родины бойцов, погибших в годы войны на Донбассе

11 августа 2022 11:47
150
В самарском Парке Победы наполнили капсулу землей с родины бойцов, погибших в годы войны на Донбассе

В Самаре состоялась церемония наполнения специальной капсулы землей с Родины бойцов и командиров куйбышевцев и уроженцев области, погибших в августе 1943 года в Снежнянском районе Донецкой Народной Республики. Теперь там находится мемориальный комплекс Саур-Могила. Курган, называемый "Маленьким Сталинградом", в боях за который летом 1943 года погибли десятки тысяч советских бойцов и командиров. По поручению главы региона Дмитрия Азарова началась поисковая работа по увековечиванию памяти героев-куйбышевцев, погибших при взятии легендарной высоты.

Удалось установить имена четырех героев-земляков, погибших в ожесточенных боях около города Снежного. Это Сергей Порфирьевич Селиванов, Владимир Михайлович Утехин, Сергей Федорович Барсуков, Вениамин Иванович Балабанов.

Земля в капсуле, изготовленной из гильзы артиллерийского 76-миллиметрового орудия, будет доставлена вместе с гуманитарным грузом делегацией из Самары в Музей боевой славы Снежного. Затем 8 сентября, в День освобождения Донбасса от немецких захватчиков, состоится ее торжественное захоронение в памятном мемориальном месте.

В торжественной церемонии приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин, глава Самары Елена Лапушкина, депутаты областного парламента Владимир Дуцев, Михаил Натальчук, Роман Балтер, ветеран Великой Отечественной войны Сергей Алехин, представители поискового движения, ветераны вооруженных сил, патриотические и молодежные объединения региона.

Обращаясь к участникам церемонии руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Александр Живайкин отметил:

«Издревле у людей к земле было особое отношение. К родным местам отношение особо трепетное, этого иногда не передать словами. Земля дает силу, земля дает помощь, земля несет любовь, земля хранит память. Передавая землю с Родины наших земляков, мы восстанавливаем историческую память и правду!»

В свою очередь, самарская делегация доставит с Саур-Могилы землю с места ожесточенных сражений за Донбасс. Далее капсула будет захоронена в Самаре и часть земли будет передана в населенные пункты - на малую родину погибших земляков-самарцев.

Напомним, что Самарская область первой из регионов России заключила соглашение о сотрудничестве с городом ДНР. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава администрации города Снежного Александр Скворцов подписали соглашение на основе принципов договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. В соответствии с документом Самарская область содействует скорейшему восстановлению экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы города Снежного.

 

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Форма для заполнения и выбора площадки доступна на главной странице сайта.
11 августа 2022, 14:11
На сайте международной акции «Единой России» «Диктант Победы-2022» открылась регистрация участников
Форма для заполнения и выбора площадки доступна на главной странице сайта. Политика
28
«Единая Россия» установит в общественных местах в регионах стеллажи в рамках акции «Книги - Донбассу»
11 августа 2022, 10:38
«Единая Россия» установит в общественных местах в регионах стеллажи в рамках акции «Книги - Донбассу»
Все желающие смогут оставить на них книги для жителей ЛДНР и освобожденных территорий. Политика
179
В Большой Глушице единороссы вручили ключи от пяти новых автомобилей медицинским работникам
10 августа 2022, 09:47
В Большой Глушице единороссы вручили ключи от пяти новых автомобилей медицинским работникам
Теперь сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики смогут выехать в самые отдаленные населенные пункты района. Политика
299
В центре внимания
Самарский проект «Том Сойер Фест – Самара» вышел в финал премии «Жить вместе»
11 августа 2022  12:10
Самарский проект «Том Сойер Фест – Самара» вышел в финал премии «Жить вместе»
125
В центре Самары временно ограничат движение
11 августа 2022  09:37
В центре Самары временно ограничат движение
214
Объявлен желтый уровень опасности в Самарской области
10 августа 2022  13:04
Объявлен желтый уровень опасности в Самарской области
380
В налоговых инспекциях Самарской области пройдут мастер-классы для граждан
10 августа 2022  12:29
В налоговых инспекциях Самарской области пройдут мастер-классы для граждан
367
В Самаре временно ограничат движение транспорта из-за мероприятий, посвященных Дню ВВС России
10 августа 2022  12:19
В Самаре временно ограничат движение транспорта из-за мероприятий, посвященных Дню ВВС России
448
Весь список