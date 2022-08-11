В самарском Парке Победы наполнили капсулу землей с родины бойцов, погибших в годы войны на Донбассе

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В Самаре состоялась церемония наполнения специальной капсулы землей с Родины бойцов и командиров куйбышевцев и уроженцев области, погибших в августе 1943 года в Снежнянском районе Донецкой Народной Республики. Теперь там находится мемориальный комплекс Саур-Могила. Курган, называемый "Маленьким Сталинградом", в боях за который летом 1943 года погибли десятки тысяч советских бойцов и командиров. По поручению главы региона Дмитрия Азарова началась поисковая работа по увековечиванию памяти героев-куйбышевцев, погибших при взятии легендарной высоты.

Удалось установить имена четырех героев-земляков, погибших в ожесточенных боях около города Снежного. Это Сергей Порфирьевич Селиванов, Владимир Михайлович Утехин, Сергей Федорович Барсуков, Вениамин Иванович Балабанов.

Земля в капсуле, изготовленной из гильзы артиллерийского 76-миллиметрового орудия, будет доставлена вместе с гуманитарным грузом делегацией из Самары в Музей боевой славы Снежного. Затем 8 сентября, в День освобождения Донбасса от немецких захватчиков, состоится ее торжественное захоронение в памятном мемориальном месте.

В торжественной церемонии приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин, глава Самары Елена Лапушкина, депутаты областного парламента Владимир Дуцев, Михаил Натальчук, Роман Балтер, ветеран Великой Отечественной войны Сергей Алехин, представители поискового движения, ветераны вооруженных сил, патриотические и молодежные объединения региона.

Обращаясь к участникам церемонии руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Александр Живайкин отметил:

«Издревле у людей к земле было особое отношение. К родным местам отношение особо трепетное, этого иногда не передать словами. Земля дает силу, земля дает помощь, земля несет любовь, земля хранит память. Передавая землю с Родины наших земляков, мы восстанавливаем историческую память и правду!»

В свою очередь, самарская делегация доставит с Саур-Могилы землю с места ожесточенных сражений за Донбасс. Далее капсула будет захоронена в Самаре и часть земли будет передана в населенные пункты - на малую родину погибших земляков-самарцев.

Напомним, что Самарская область первой из регионов России заключила соглашение о сотрудничестве с городом ДНР. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава администрации города Снежного Александр Скворцов подписали соглашение на основе принципов договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. В соответствии с документом Самарская область содействует скорейшему восстановлению экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы города Снежного.