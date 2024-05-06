В Самарской области зажгли новый Вечный огонь

Новый Вечный огонь зажгли в самарском регионе - в селе Красный Яр на мемориале Воинам-освободителям. Огонь памяти нанесут на карту портала «Храним огонь Победы», который разработал «Газпром межрегионгаз» при поддержке «Единой России».

«Самарская, а в годы войны - Куйбышевская, область внесла свой вклад в разгром немецко-фашистских полчищ - знаменитые самолёты-штурмовики «Ил-2», каждый третий снаряд, боеприпасы. Полмиллиона жителей нашей области ушли на фронта Великой Отечественной войны. Половина не вернулись с полей сражений. Здесь, в Красноярском районе, 12 тысяч жителей стали участниками войны. Половина остались на полях сражений, защищая нашу Родину. Мы храним вечно память о павших Героях», - сказал секретарь реготделения «Единой России», губернатор региона Дмитрий Азаров.

Также глава региона выразил благодарность Президенту за решение о газификации всех мемориальных комплексов в стране.

Напомним, что закон о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти был принят по инициативе «Единой России». Подключение к газу Вечных Огней состоялось 6 мая на 22 мемориальных комплексах в 11 регионах - Псковской области, Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарском и Ставропольском краях, Новгородской, Омской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской, Челябинской областях

Основной площадкой стал мемориал на братском захоронении героев Гражданской и Великой Отечественной войны в городе Остров Псковской области. Здесь старт подаче газа к Вечному огню дали секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак и гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.