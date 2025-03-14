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В Самарской области пройдут дни мордовской культуры

14 марта 2025 16:03
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Вячеслав Федорищев, приветствуя членов делегации, отметил богатую историю взаимоотношений Самарской области и Республики Мордовия и выразил уверенность в укреплении сотрудничества.

В пятницу, 14 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым и членами делегации Республики. Представители правительства Мордовии, а также делового сообщества работают в регионе с минувшего четверга.

Программа визита включает такие направления, как сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, промышленность, институты развития, образование, медицина и фармакология, национальная политика.  Члены делегации посетили ряд промышленных и сельхозпредприятий, учреждений образования, культуры, также состоялась встреча с представителями мордовских национально-культурных объединений. На совещании в областном Правительстве подвели предварительные итоги визита, а также обсудили перспективные направления дальнейшего взаимодействия.

Вячеслав Федорищев, приветствуя членов делегации, отметил богатую историю взаимоотношений Самарской области и Республики Мордовия и выразил уверенность в укреплении сотрудничества.

«Мы с вами не так давно договорились, что обменяемся визитами, и вот уже сегодня большая команда правительства Республики здесь работает вместе с нами, — обратился он к Артему Здунову. – Что еще для нас важно – работает большая делегация бизнеса, по каждому из направлений сейчас проходят профильные встречи. У нас есть четкое понимание, что эти встречи должны быть продуктивны. Много проектов нам еще предстоит сделать вместе».

Сегодня совместно с делегацией запланировано посещение Тольятти. «Мы посетим несколько площадок, конечно, легендарный АВТОВАЗ и динамично развивающееся производство беспилотных систем. Уверен, там найдем возможности для бизнеса Республики Мордовия присоединиться к большому движению по разработке и производству беспилотных систем. Очень большой пласт связан с образованием и наукой, и будем рады, если эти возможности Самарской области будут использованы также представителями Республики», — сказал Вячеслав Федорищев.

Делегацию заинтересовали возможности особой экономической зоны «Тольятти». «Это очень хороший инструмент, потому что нужно развивать рынки и совместное присутствие», —  подчеркнул глава Мордовии.

Кроме того, отметил Артем Здунов, у Республики с Самарской областью большие планы по взаимодействию в части культурного обмена. В ходе встречи было принято решение провести дни мордовской культуры в регионе и организовать рабочий визит в Мордовию самарской делегации.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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