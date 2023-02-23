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В Самарской губдуме рассмотрят ситуацию с видео депутата Михаила Абдалкина в сети интернет

23 февраля 2023 19:42
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Видеоролик и фотография депутата получили широкий общественный резонанс.

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников дал поручение комитету областного парламента по регламенту незамедлительно рассмотреть ситуацию с появлением в сети интернет видеоролика и фотографий депутата Михаила Абдалкина, которые получили широкий общественный резонанс.

«Такое поведение вызвало у меня крайнее возмущение, если не сказать больше! Я, как человек, как гражданин, считаю подобное недопустимым. По моему поручению комитет по регламенту рассмотрит этот вопрос, будет принято решение»,-подчеркнул Геннадий Котельников.

Заседание комитета Самарской Губернской Думы по регламенту состоится в ближайшие время.

Абдалкин в среду в своём телеграм-канале выложил видео и фото, на котором он слушает послание президента, повесив себе на уши лапшу. Депутат Госдумы Александр Ющенко (КПРФ) сообщил РИА Новости, что поступок депутата не останется без внимания со стороны центральной ревизионной комиссии КПРФ, оценку ему также должны дать в региональном отделении партии.

 

Теги: Самара

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