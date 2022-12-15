В Самаре завершилось благоустройство общественного пространства в Октябрьском районе

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Благодаря активности самарцев благоустроен сквер между домами № 22 и №24 по улице Ново-Садовой.

Активность жителей стала движущей силой для внесения этой инициативы в Народную программу партии, и в губернаторский проект «Содействие».

Раньше здесь не хватало парковочных мест, да и территория была пустырём.

По просьбе жителей был создан проект, собраны все документы, и вот - мечта стала реальностью, рассказал депутат совета депутатов в Октябрьском районе Самары Сергей Нестеров.

Концепция благоустройства предусматривала общее улучшение среды и образа сквера. Здесь появились и малые архитектурные формы и элементы уличной мебели, восстановили пешеходные дорожки, установили опоры освещения вдоль пешеходных зон, высадили новые зелёные насаждения, а старые деревья спилили. Теперь газоны - с автополивом, и им не страшны засушливые летние месяцы.

«Теперь во дворах появилась не только большая парковка, но был установлен шлагбаум и благоустроена территория. Все это стало возможным благодаря проекту «Комфортная городская среда» и реализации Народной программы партии «Единая Россия»», - отметил самарский депутат.

«Идеи активных жителей воплощаются, пожелания все были исполнены. Например - у одних подъездов есть лавочки, а других - нет, потому что не всем это нравится. Учли все, поэтому жители очень довольны этим проектом. Жители готовы и дальше участвовать в подобных проектах, у них план уже есть», - поделился эмоциями и планами Нестеров.

Напомним, что более 27% предложений Народной программы «Единой России» уже реализованы в Самарской области. Большую часть составляют социальные объекты и благоустройство общественных пространств.