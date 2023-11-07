В Самаре волонтёры «Единой России» организовали экскурсию в Парк дружбы народов для семей участников СВО

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Как жили народы Поволжья в те времена, когда не было интернета и даже машин? Узнать об этом смогли дети и взрослые из семей военнослужащих-участников СВО на экскурсии в Этнопарк Дружбы Народов. Такое познавательное мероприятие придумали и воплотили в жизни волонтёры «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии».

На территории парка - настоящее народное единство: 20 уникальных домов-подворий в национальном стиле с различными хозяйственными постройками: амбаром, конюшней, мельницей, пивоварней, кузницей, пасекой, колодцем или баней. Кстати, построены они из тех же материалов, что и сотни лет назад.

Внутри каждого дома гостей ожидает гид - хозяин или хозяйка, который рассказывает об особенностях культуры, национальных традициях и отвечает на вопросы. Осетинский, немецкий, еврейский, мордовский, карельский, казахский - каждый дом представляет срез истории, культуры, обычаев. Можно даже потрогать некоторые национальные наряды и утварь, узнать, что ели на завтрак или на кого охотились жители Самарской губернии 200 лет назад.

«Все очень интересно и познавательно. Мы особенно впечатлились татарским домом. Экскурсовод рассказала об особенностях языка и религии, и даже прочитала нам немного из Корана. Мы узнали, что татарские усадьбы были поделены на две половины: передний двор - ишек алды, где расположено жилье, сарай и амбар, и задний двор - с огородом и баней. А печь ставилась так, чтобы разделить мужскую и женскую половины дома, кухонную и гостевую», - рассказала участника экскурсии Екатерина.

Взрослые с интересом рассматривали и изучали интерьеры и архитектуру национальных подворий, а дети - игрушки и народные костюмы. А ещё ребят ждали сладости и подарки с партийной символикой.

«Такое мероприятие показывает юным посетителям насколько разнообразна Россия и как много национальностей проживает в ней.

Важно узнавать историю других народов знакомиться с ней, а самое главное - жить в мире и согласии друг с другом», - уверен волонтер «Единой России», руководитель местного штаба «Молодой Гвардии» Куйбышевского района.Арсений Ганин.

Напомним, что в прошлом году Самарское Региональное отделение партии «Единая Россия» в День народного единства организовало для детей из семей участников СВО цикл экскурсий в Этнопарк Дружбы народов. Ребята приезжали вместе с родственниками, с мамами, бабушками и дедушками. Экскурсии посетили более 1,5 тысяч человек со всей губернии, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕР".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения партии "ЕР"