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В Самаре стартовали курсы самбо для физруков

20 февраля 2024 12:42
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В Самаре стартовали курсы самбо для физруков
Программа повышения квалификации для учителей физической культуры по методическим основам реализации учебного модуля «самбо» в общеобразовательных организациях реализована при поддержке партпроекта «Единой России» «Za самбо».
 

Вместо третьего урока физкультуры - самбо. Школьников будут учить  базовым навыкам самозащиты. Сложный инвентарь для занятий тоже не пригодится — нужны только форма и маты. Об этом узнали учителя физической культуры из 30 школ Самарской области, которые  стали первыми участниками всероссийского проекта  «Самбо в школы».

В Самаре в спорткомплексе «Металлург» стартовали первые курсы по программе повышения квалификации для школьных физруков.  После прохождения учебной программы педагоги получат официальный сертификат и смогут обучать детей основам самбо на уроках физкультуры в своей школе. Это позволит привлечь школьников начальных классов к занятиям отечественным видом спорта самбо, а возможно, кому-то и дать путёвку в большой спорт.

«Важно развивать наши отечественные виды спорта и через них воспитывать в детях морально-волевые качества и патриотизм. Наш исконно русский вид спорта самбо как нельзя лучше подходит для этого. После прохождения курсов вы сможете в рамках уроков физкультуры преподавать детям основы самбо, которые помогут им в жизни, даже если они не станут спортсменами», - отметил в своём выступлении координатор федерального партийного проекта «Za самбо» в Самарской области, заместитель председателя Самарской Губернской Думы Александр Живайкин.

Напомним, что в Самарской области участниками проекта «Zа самбо» стали уже 34 школы, а 29 учебных заведений укомплектованы борцовскими коврами на средства проекта. Сегодня в Самарской области самбо занимаются уже свыше 7 тысяч юношей и девушек, есть победители и призёры чемпионатов мира, России, Европы.

Теги: Единая Россия

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