В Самаре состоялся «Важный завтрак» для депутатов и студентов

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Вместо трибун - кухонная плита. Студенты Самарского государственного колледжа сервисных технологии и дизайна и представители молодёжных объединений области совместно с депутатами фракции «Единая Россия» Самарской Губернской Думы продемонстрировали, какую здоровую и полезную еду можно приготовить в канун главного семейного праздника.



Готовить по-самарски, это, конечно же, с любовью и из продуктов, произведённых в 63-ем регионе. уверены участники «Важного завтрака».



Первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова считает, что в такой неформальной обстановке люди лучше узнают друг друга.



«Я буду очень рада, если ребята увидят, почувствуют и собственное мнение сформулируют по отношению ко мне лично, к моим коллегам по думе, потому что обычно нас видят издалека, когда совещания какие-то проходят, заседания, комитеты. И порой не складывается впечатления именно как о человеке, о личности. Достаточно формально воспринимаемся. А здесь - живое общение, я буду рада, если меня лучше узнают как человека. Я живой человек, я женщина, я мать, жена, мечтаю быть бабушкой», - поделилась Марина Антимонова.



А за соседним столиком сковородой вооружилась председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина, рассказывает студентам и волонтёрам секреты идеальных блинчиков.



«Я с молодёжью ощущаю себя всегда молодой, красивой и здоровой. Если серьёзно, всегда очень здорово, когда рядом с тобой молодёжь . Это говорит о том, что им интересно и здоровое питание, и общаться с нами. Это - настоящий заряд энергии перед такими позитивными, самыми добрыми праздниками - Новым годом и Рождеством», - считает замсекретаря Самарского реготделения партии Марина Сидухина, координатор партийного проекта «Крепкая семья».



Председатель Регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Татьяна Санникова уверена, что все самое главное в жизни происходит в семье, и чаще всего - за завтраком.

«Мы с реготделением партии «Единая Россия» решили совместить «Важный завтрак» с проектом «Выбирай своё». Готовят сегодня наши почётные гости, члены партии и сторонники «Единой России», и делают это из самарских продуктов», - рассказала она.



В приготовлении новогодних блюд приняли участие депутат Губернской думы Ирина Долгополова, председатель общественного совета партпроекта "Выбирай свое" Ирина Михайловская и председатель Женсовета Второй гвардейской армии Екатерина Колотовкина.

Объединив усилия, депутаты фракции «Единая Россия» в региональном парламенте и студенты колледжа приготовили 10 новогодних блюд. Депутаты поделились также своими семейными традициями и рецептами. А после все вместе обсудили актуальные вопросы молодёжной политики за «Важным завтраком», который прошёл в Самаре уже в третий раз.



Возможно, эта традиция тоже станет вполне самарской. Следующий завтрак сторонники партии планируют провести в канун 8 марта и Дня защитника Отечества. Традиционно будут готовить из самарских продуктов и в качестве шеф-поваров выступят координаторы партийных проектов «Единой России», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".