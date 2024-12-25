В Самаре прошёл новогодний праздник для детей ветеранов СВО

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На площадке Самарского филиала Фонда «Защитники Отечества» Состоялось благотворительное новогоднее представление для более полусотни детей участников и ветеранов специальной военной операции.

Второй год подряд депутаты фракции «Единая Россия» Самарской Губернской Думы становятся помощниками Деда Мороза. Роликовые коньки, куклы, машинки, конструкторы – для малышей; музыкальные колонки, беспроводные наушники, смарт-часы и даже погружной блендер – для подростков. Буквально на глазах изумлённой детворы волшебным образом их мечты становятся явью.

Как рассказала руководитель филиала Фонда по Самарской области Наталья Полянскова, подготовка к празднику началась задолго до мероприятия: «Детки готовятся заранее, они пишут письма Деду Морозу. Мы эти письма, конечно, передаём адресату, и желание каждого ребёнка, обязательно, исполняется».

Братья Глеб и Гордей Соколовские – сыновья Героя России, погибшего в ходе специальной военной операции. Отец навсегда останется в их памяти примером самоотверженности, образцом служения Родине, гордостью семьи. И хотя теперь эти маленькие мужчины - опора для мамы, они все еще дети, верящие в чудеса, в волшебство, в Деда Мороза. Задача взрослых сделать их детство счастливым. В руках ребятишек загаданные машинки. Глаза светятся от восторга.

«Чем больше мы сможем подарить детям маленьких сиюминутных мгновений счастья, тем лучше. Ведь вся наша жизнь состоит как раз из таких моментов счастья», - уверен сенатор Российской Федерации, член регионального политсовета «Единой России» Андрей Кислов.

Юные патриоты готовились к празднику заранее. Выбор костюмов – очень важный момент. Дочка участника специальной военной операции Дарья Мускат надела на новогоднее представление русский народный сарафан.

«Народный костюм – это как национальность. Мне очень важно было сегодня быть именно в нем. Я живу в России, я горжусь своей Родиной, я горжусь своим папой», - поделилась девочка.

Депутаты Самарской Губернской Думы с первых дней специальной военной операции включились в работу по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей – актуализирована законодательная база, собраны и отправлены сотни тонн гуманитарного груза, оказывается адресная помощь бойцам, вернувшимся с передовой, на регулярной основе юристами областного парламента проводятся бесплатные правовые консультации.Новогодние детские мечты становятся явью

Заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Екатерина Кузьмичева рассказала, что каждый из форматов работы значим и вносит свой вклад в единое дело во имя Победы.

«Эта идея, зародившаяся в рамках нашего Соглашения с филиалом Фонда, организовывать для детей, родители которых находятся на СВО, новогодний праздник – была единодушно и с радостью поддержана областными депутатами. Мы прекрасно понимаем, что этим детям особенно нужно внимание и любовь. Мы должны поддержать в них то ожидание счастья, радости, которое у каждого ребенка есть в канун Нового года. Все депутаты нашей фракции поучаствовали в этой акции, приобрели подарки для деток. Я уверена, что праздник удался на славу», - подчеркнула парламентарий.

Для деток, чьи отцы на линии боевого соприкосновения ведут борьбу с неонацистами, для семей, глава которых погиб, защищая свободу и независимость России, выступил депутат Самарской Губернской Думы, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Войтенко.Новогодние детские мечты становятся явью

Красочное представление у новогодней ёлки провели артисты Самарского художественного театра «Витражи».

Исполнить заветное желание детей защитников Отечества – миссия не только очень приятная, но и чрезвычайно ответственная. Подвести никак нельзя. Депутаты фракции «Единая Россия» Марина Антимонова, Владимир Бокк, Светлана Ильина, Николай Лядин, Александр Живайкин, Роман Балтер, Юлия Хаджиева вручили подарки детям участников СВО и зажгли в их сердцах веру в чудо.

«Самое главное, одно на всех, желание семьи этих детей, как и все российские семьи, загадают на сам Новый Год и будут свято верить, что оно обязательно сбудется – Победа будет за нами!», - верены парламентарии, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: Пресс-служба Самарской Губернской думы