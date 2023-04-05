В Самаре открылась фотовыставка «Жены Героев. Молюсь за тебя»

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Региональный Совет сторонников Самарской области и Фонд поддержки военнослужащих и их семей «Звезда и Лира» представили новый фотопроект в выставочном центре «Экспо- Волга».

В экспозицию вошли портреты жен и детей военнослужащих-участников СВО. Фотосъемку в самарском храме Георгия Победоносца помогли организовать в Региональном совете сторонников партии «Единая Россия».

«Всем мы знаем, за что сейчас идет битва на передовой, за что сражаются наши ребята. Идет величайшее противостояние тьмы и света, наши ребята — сыновья, мужья, отцы — совершают ратные подвиги за нашу страну, за нашу веру, за нашу российскую самоидентичность. Героини этой выставки —жены и дети героев —тоже ярко проявляют самые лучшие качества, помогающие всем в это тяжёлое время: веру, надежду, любовь», — говорит инициатор фотопроекта «Жены героев», директор по развитию фонда поддержки военнослужащих и их семей «Звезда и Лира», супруга командующего 2-й армией Екатерина Колотовкина.

«Там, на фронте, воюют не только оружием. Глядя на эти фотографии, чувствуешь ту веру, с которой жены благословляют своих мужей на святое дело защиты родной земли», — отметил почётный гость выставки, известный правозащитник и телеведущий Павел Астахов.

В открытии выставки приняли участие председатель попечительского совета благотворительного фонда «Радость» Эллина Азарова и директор благотворительного фонда "Радость", председатель общественного совета партийного проекта «Крепкая семья» Светлана Полдамасова, председатель Регионального Совета сторонников партии «Единая Россия», директор Центра развития добровольчества Татьяна Санникова.

Фотовыставка «Жены героев. Молюсь за тебя» продлится до 10 апреля. В рамках выставки пройдет благотворительная акция в поддержку СВО и военнослужащих «Белый цветок». Все желающие также смогут поучаствовать в плетении маскировочных сетей, познакомиться с основами тактической медицины, увидеть, что входит в индивидуальную экипировку разведчика.

Напомним, что проект «Жена Героя» зародился а Самаре и уже приобрёл федеральный масштаб. Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о фотопроекте самарчанок- жен участников СВО президенту РФ Владимиру Путину и подарил уникальный фотоальбом во время встречи в Кремле. Сегодня волжанок уже поддержали женщины из нескольких субъектов России, сделав фото в кителях супругов и адресовав мужьям трогательные признания в любви, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"