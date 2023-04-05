Я нашел ошибку
Главные новости:
В мероприятии приняли участие более 250 жителей и гостей города.
В преддверии Всемирного дня здоровья на самарской набережной прошла профилактическая акция
Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2024 года.
В Тольятти построят общеобразовательную школу на 1200 мест
Специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» традиционно наводят порядок на всех общественных территориях.
Общественные территории Самары приводят в порядок после зимы
Только в Промышленном районе сегодня работали порядка 1 800 человек.
В Самаре прошел первый санитарный средник в рамках месячника по благоустройству
Игорь Сядуков провел беседу с осужденными и сотрудниками.
Прокурор Игорь Сядуков посетил Областную соматическую больницу УФСИН СО
В экспозицию вошли портреты жен и детей военнослужащих-участников СВО. 
В Самаре открылась фотовыставка «Жены Героев. Молюсь за тебя»
Виктор Кудряшов провел совещание по отдельным вопросам регионального министерства строительства.
В этом году в Самарской области расселят 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья
Участники обсудили меры профилактики подростковой преступности.
В Правительстве региона состоялось заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.36
1.41
EUR 86.72
2.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел первый санитарный средник в рамках месячника по благоустройству
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
ЭкоСтройРесурс запускает в Самаре акцию по сбору макулатуры
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самаре открылась фотовыставка «Жены Героев. Молюсь за тебя»

5 апреля 2023 16:17
117
В экспозицию вошли портреты жен и детей военнослужащих-участников СВО. 

Региональный Совет сторонников Самарской области и Фонд поддержки военнослужащих и их семей «Звезда и Лира» представили новый фотопроект в выставочном центре «Экспо- Волга».

В экспозицию вошли портреты жен и детей военнослужащих-участников СВО. Фотосъемку  в самарском храме Георгия Победоносца помогли организовать в Региональном совете сторонников партии «Единая Россия».

 «Всем мы знаем, за что сейчас идет битва на передовой, за что сражаются наши ребята. Идет величайшее противостояние тьмы и света, наши ребята — сыновья, мужья, отцы — совершают ратные подвиги за нашу страну, за нашу веру, за нашу российскую самоидентичность. Героини этой выставки —жены и дети героев —тоже ярко проявляют самые лучшие качества, помогающие всем в это тяжёлое время: веру, надежду, любовь», — говорит инициатор фотопроекта «Жены героев», директор по развитию фонда поддержки военнослужащих и их семей «Звезда и Лира»,  супруга командующего 2-й армией Екатерина Колотовкина.

«Там, на фронте, воюют не только оружием. Глядя на эти фотографии, чувствуешь ту веру, с которой жены благословляют своих мужей на святое дело защиты родной земли», — отметил  почётный гость выставки, известный правозащитник и телеведущий Павел Астахов.

В открытии выставки приняли участие председатель попечительского совета благотворительного фонда «Радость» Эллина Азарова и  директор благотворительного фонда "Радость", председатель  общественного совета партийного проекта «Крепкая семья» Светлана Полдамасова, председатель Регионального Совета сторонников партии «Единая Россия», директор Центра развития добровольчества Татьяна Санникова.

Фотовыставка «Жены героев. Молюсь за тебя» продлится до 10 апреля. В рамках выставки пройдет благотворительная акция в поддержку СВО и военнослужащих «Белый цветок». Все желающие также смогут поучаствовать в плетении маскировочных сетей, познакомиться с основами тактической медицины, увидеть, что входит в индивидуальную экипировку разведчика.

Напомним, что проект «Жена Героя» зародился а Самаре и уже приобрёл федеральный масштаб. Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области  Дмитрий Азаров рассказал о фотопроекте самарчанок- жен участников СВО  президенту РФ Владимиру Путину и подарил уникальный фотоальбом во время встречи в Кремле. Сегодня волжанок уже поддержали женщины из нескольких субъектов России, сделав фото в кителях супругов и адресовав мужьям трогательные признания в любви, сообщает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Рисунки и письма от школьников региона предназначены участникам СВО, находящимся на лечении в Самарском областном военном госпитале № 426 Министерства обороны РФ.
30 марта 2023, 18:35
Письма бойцам и фрукты передали в Самарский военный госпиталь волонтеры «Единой России»
Рисунки и письма от школьников региона предназначены участникам СВО, находящимся на лечении в Самарском областном военном госпитале № 426 Министерства обороны... Политика
753
Открытые тренировки по самообороне и единоборствам для девушек-волонтеров проходят по инициативе актива партпроекта «Детский спорт» в Самарской области.
29 марта 2023, 14:52
В Самаре прошла первая тренировка по каратэ для девушек-волонтеров
Открытые тренировки по самообороне и единоборствам для девушек-волонтеров проходят по инициативе актива партпроекта «Детский спорт» в Самарской области. Политика
770
Консультация медицинских специалистов для жителей удалённых районов области - один из самых популярных запросов, внесенных в Народную программу «Единой России».
27 марта 2023, 15:36
В Самарской области организовали телемост между областным кардиоцентром и ЦРБ Большечерниговского района
Консультация медицинских специалистов для жителей удалённых районов области - один из самых популярных запросов, внесенных в Народную программу «Единой... Политика
963
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил тольяттинский
5 апреля 2023  10:09
Дмитрий Азаров поздравил тольяттинский "Акрон" с победой над "Динамо" в матче Кубка России
206
произошёл технологический отказ на канализационном коллекторе  в районе улицы Красный Кряжок в Куйбышевском районе
5 апреля 2023  09:48
Произошёл технологический отказ на канализационном коллекторе  в районе улицы Красный Кряжок в Куйбышевском районе
250
В ходе Госсовета было озвучено предложение главы региона о замещении в таксопарках иностранных машин на отечественные автомобили.
4 апреля 2023  22:56
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин по вопросам развития промышленности
1174
20, 21 и 22 апреля начнется бронирование путевок в организации детского отдыха и оздоровления на лето 2023 года
4 апреля 2023  13:15
В Самаре 20, 21 и 22 апреля начнется бронирование путевок в организации детского отдыха и оздоровления на лето 2023 года
911
в Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
4 апреля 2023  12:46
В Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
427
Весь список