В Самаре обсудили ход реализации партийных проектов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Замок Гарибальди в Самарской области вошел в число самых необычных замков России
Замок Гарибальди в Самарской области вошел в число самых необычных замков России
Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России
Каждый пятый житель Самарской области увеличил ожидания по зарплате на фоне последних событий
Каждый пятый житель Самарской области увеличил ожидания по зарплате на фоне последних событий
125 человек эвакуированы из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" в Москве
125 человек эвакуированы из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" в Москве
За время проведения акции «Узнай о своих долгах» в Самарской области выявлено более 400 должников
За время проведения акции «Узнай о своих долгах» в Самарской области выявлено более 400 должников
Оператор билайн подписал Национальный инклюзивный договор
Оператор билайн подписал Национальный инклюзивный договор
В Самаре состоится торжественная церемония приведения к Военной присяге военнослужащих пяти спортивных рот ЦСКА
В Самаре состоится торжественная церемония приведения к Военной присяге военнослужащих пяти спортивных рот ЦСКА
В Сызрани состоятся Межрегиональные соревнования по футболу среди ветеранов
В Сызрани состоятся Межрегиональные соревнования по футболу среди ветеранов
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.58
0.11
EUR 64.91
1.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
Дмитрий Азаров о фестивале Юрия Башмета в Самаре: «Невозможно запретить российскую культуру»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самаре обсудили ход реализации партийных проектов

3 июня 2022 10:29
133
В Самаре обсудили ход реализации партийных проектов

В среду, 1 июня, состоялась встреча губернатора Самарской области, секретаря регионального отделения «Единой России» Дмитрия Азарова с координаторами партийных проектов, на которой обсуждались социальные инициативы партии.

Дмитрий Азаров, приветствуя координаторов федеральных и региональных проектов напомнил: 

«Партийные проекты сформированы на основе запроса, который идет от общества., от наших с вами избирателей. От тех людей, которые доверяют вам лично, как депутатам, рассчитывают на партию в решении вопросов, существующих в их повседневной жизни и реализации задач, стоящих в целом перед нашей губернией, перед нашей страной. 

Я очень рад, что эта работа ведется ответственно и профессионально. Каждый из вас, как руководитель проекта, делает много для того, чтобы те цели, которые определили для нас наши земляки, достигались».

Депутат Самарской губернской думы Ирина Долгополова рассказала о мероприятиях, которые планируется проводить в рамках проекта «Мир возможностей». Цель – вовлечение детей и родителей в конкурсы, акции, развивающие проекты, направленные на создание условий для гармоничного воспитания развитой и социально ответственной личности. В рамках работы по формированию знаний о здоровом образе жизни предложила провести фестиваль спорта и здоровья для детей и их родителей, приуроченный к Международному дню молодежи.

«На один день главные площадки области во всех населенных пунктах превратятся в фестивальные городки, где будут проведены открытые спортивные тренировки, лекции, пропагандирующие здоровый образ жизни, мастер-классы от шеф-поваров по приготовлению вкусной и здоровой пищи.

Также депутат рассказала о создании интерактивной игры «Я - гражданин России», направленной на патриотическое воспитание детей и подростков. Этим летом проект реализуют в детских лагерях Тольятти, в сентябре планируется провести городской турнир школах колледжах.

Первый заместитель председателя Самаркой губернской думы Марина Антимонова координирует проект «Старшее поколение». Она рассказала, что с этого года в проект включена волонтерская помощь пожилым людям. Кроме того новыми направлениями станут организация работы с садоводами и оказание помощи в газификации. Также на совещании обсудили проект «Живой мир», который курирует депутат губдумы Дмитрий Холин и «Мой дом», координатором которого является руководитель Государственной жилищной инспекции региона Виктория Каткова.

Теги: Дмитрий Азаров Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Международный день семьи в Самаре появилась «Аллея семей Самарской области»
16 мая 2022, 10:03
В Международный день семьи в Самаре появилась «Аллея семей Самарской области»
Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Дмитрий Азаров и 50 многодетных семей региона вместе с волонтерами ЕР... Политика
1237
Дмитрий Азаров встретился с лидерами приложения «ВВЕРХ» из Самарской области
09 апреля 2022, 12:59
Дмитрий Азаров встретился с лидерами приложения «ВВЕРХ» из Самарской области
Интерактивное приложение создано для мобилизации сторонников, поддержание интереса к партийной деятельности у партийцев и вовлечения новых единомышленников в... Политика
2038
Волонтерский центр «Единой России»: согреть теплом и заботой каждого
01 апреля 2022, 13:14
Волонтерский центр «Единой России»: согреть теплом и заботой каждого
В феврале и марте в губернию приехали почти 1,5 тысячи жителей Донбасса. Политика
1686
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
93
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
3 июня 2022  12:12
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
83
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
3 июня 2022  12:00
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
109
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
3 июня 2022  11:23
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
130
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1 июня 2022  13:56
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1583
Весь список