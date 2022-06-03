В Самаре обсудили ход реализации партийных проектов

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В среду, 1 июня, состоялась встреча губернатора Самарской области, секретаря регионального отделения «Единой России» Дмитрия Азарова с координаторами партийных проектов, на которой обсуждались социальные инициативы партии.

Дмитрий Азаров, приветствуя координаторов федеральных и региональных проектов напомнил:

«Партийные проекты сформированы на основе запроса, который идет от общества., от наших с вами избирателей. От тех людей, которые доверяют вам лично, как депутатам, рассчитывают на партию в решении вопросов, существующих в их повседневной жизни и реализации задач, стоящих в целом перед нашей губернией, перед нашей страной.

Я очень рад, что эта работа ведется ответственно и профессионально. Каждый из вас, как руководитель проекта, делает много для того, чтобы те цели, которые определили для нас наши земляки, достигались».

Депутат Самарской губернской думы Ирина Долгополова рассказала о мероприятиях, которые планируется проводить в рамках проекта «Мир возможностей». Цель – вовлечение детей и родителей в конкурсы, акции, развивающие проекты, направленные на создание условий для гармоничного воспитания развитой и социально ответственной личности. В рамках работы по формированию знаний о здоровом образе жизни предложила провести фестиваль спорта и здоровья для детей и их родителей, приуроченный к Международному дню молодежи.

«На один день главные площадки области во всех населенных пунктах превратятся в фестивальные городки, где будут проведены открытые спортивные тренировки, лекции, пропагандирующие здоровый образ жизни, мастер-классы от шеф-поваров по приготовлению вкусной и здоровой пищи.

Также депутат рассказала о создании интерактивной игры «Я - гражданин России», направленной на патриотическое воспитание детей и подростков. Этим летом проект реализуют в детских лагерях Тольятти, в сентябре планируется провести городской турнир школах колледжах.

Первый заместитель председателя Самаркой губернской думы Марина Антимонова координирует проект «Старшее поколение». Она рассказала, что с этого года в проект включена волонтерская помощь пожилым людям. Кроме того новыми направлениями станут организация работы с садоводами и оказание помощи в газификации. Также на совещании обсудили проект «Живой мир», который курирует депутат губдумы Дмитрий Холин и «Мой дом», координатором которого является руководитель Государственной жилищной инспекции региона Виктория Каткова.