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В Самаре и Сызрани тысячи свечей зажгли в память о погибших в Великой Отечественной войне и трудовом подвиге жителей региона

22 июня 2022 10:12
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В Самаре и Сызрани тысячи свечей зажгли в память о погибших в Великой Отечественной войне и трудовом подвиге жителей региона

Самарские единороссы и активисты «Молодой Гвардии» присоединились к международной акции «Огненные картины войны».

В ночь с 21 на 22 июня глава региона, секретарь Самарского реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров вместе с земляками зажег на площади Куйбышева «Огненную картину войны» из 30 тысяч свечей с изображением штурмовика Ил-2 и словами «Самара помнит». 

«Это День памяти и скорби, и по сложившейся традиции мы зажигаем свечу памяти в этот день. Зажигаем своими сердцами в память о всех погибших воинах, доблестно защищавших нашу Родину, нашу Отчизну, всё, что нам дорого и свято. В память о тех, кто погиб на полях сражений, и тех, кто стал победителем, а после Победы восстанавливал нашу страну из руин», - напомнил участникам акции глава региона, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

Огненную картину памяти «Волонтеры Победы», молодогвардейцы, волонтёры «Единой России», депутаты фракции «Единая Россия» в городском и региональном парламентах, юнармейцы, студотрядовцы, поисковики создавали на площади Куйбышева несколько часов из 30 тысяч свечей. Это напоминание о том, какой огромный вклад в Великую Победу внесла Самара, в прошлом – Куйбышев, ставший запасной столицей.

Губернатор подчеркнул, что и сегодня защитники Отечества вновь очищают мир от нацизма, который «пророс у самых границ нашей Родины», в стране, которая также понесла огромные потери в Великой Отечественной войне

«Сегодня мы зажигаем свечи и в поддержку наших доблестных воинов. Я уверен, что здесь и сейчас каждый из нас мысленно дает клятву, клятву верности своему Отечеству, которую мы пронесем через года, через всю свою жизнь. И передадим следующим поколениям россиян. Я уверен, что наша страна, процветающая и сильная, выйдет из всех испытаний с гордо поднятой головой страны-освободителя. Вечная и священная память нашим героям, героям, павшим за свободу нашей родины, за наши идеалы, за суверенное право жить по заветам отцов и дедов», - подчеркнул Дмитрий Азаров. 

Отметим, что Самара второй год подряд участвует в международной акции памяти как город Трудовой доблести. Акция «Огненные картины войны» посвящена трагической дате — началу Великой Отечественной войны, Дню памяти и скорби. В этом году к масштабному проекту присоединилась и Сызрань, которой в прошлом году присвоен почетный статус: у Вечного огня горожане выложили из шести тысяч свечей паровоз «Лебедянка» - символ трудового подвига сызранцев.

Напомним, что в 2020 году Указом Президента Самаре было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». В поддержку этой инициативы высказались более 700 тысяч человек.

Теги: Дмитрий Азаров Единая Россия

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