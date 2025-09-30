В Самаре департамент градостроительства и департамент управления имуществом станут структурными подразделениями администрации города

142

30 сентября в ходе заседания Думы городского округа Самара утвержден проект решения, касающийся внесения изменений в Устав городского округа Самара. Они предусматривают преобразование департамента градостроительства и департамента управления имуществом из отдельных органов местного самоуправления в два структурных подразделения администрации города.



«Определен переходный период, в течение которого у департаментов сохраняется статус и полномочия органов местного самоуправления. Со дня внесения в Единый государственный реестр записи о прекращении их деятельности их полномочия будут осуществляться администрацией города. Такие изменения позволят повысить эффективность реализации политики в сфере градостроительства и управления имуществом, оптимизировать и сделать более прозрачными управленческие процессы», – подчеркнул заместитель главы городского округа Самара, руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара Владимир Терентьев.



После включения в структуру администрации города департамент градостроительства и департамент управления имуществом будут подчиняться заместителю главы города Самара, курирующему вопросы градостроительной деятельности, распоряжения и управления имуществом городского округа.

Фото: администрация Самары