В Ставропольском районе столкнулись автобус и легковушка, пострадали мужчина и девочка
В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие более 65 тысяч жителей Самарской области
Самарцы попросили обновить трамвайные пути на проспекте Кирова
В Самарской области государству вернули участок около реки Усы
Росрыболовство: черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет
Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров
Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района
В Самару прибыли еще пять "Львят"
Читка актеров театра «Грань» в Музее-галерее «Заварка» приглашает гостей 23 января

Читка актеров театра «Грань» в Музее-галерее «Заварка» приглашает гостей 23 января

 

23 января (пятница) в 19.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет читка (6+) воспоминаний жителей, соседей и гостей дома Маштакова. Ее представят актеры театра «Грань» Роман Пяткин и Василий Радченко в сопровождении гитариста Максима Рожкова.

Гости услышат истории, собранные во время подготовки выставки «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды» (6+) и проекта «По соседству». Эти устные рассказы являются важной частью экспозиции «Заварки» – они позволяют узнать о судьбе дома Маштакова. Во время читки раскроются необычные факты, связанные с историей здания, а также подлинные эмоции, чувства и переживания его обитателей.

Вход на мероприятие – 700 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cS3oXz

 

 

