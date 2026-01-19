Читка актеров театра «Грань» в Музее-галерее «Заварка» приглашает гостей 23 января

23 января (пятница) в 19.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет читка (6+) воспоминаний жителей, соседей и гостей дома Маштакова. Ее представят актеры театра «Грань» Роман Пяткин и Василий Радченко в сопровождении гитариста Максима Рожкова.

Гости услышат истории, собранные во время подготовки выставки «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды» (6+) и проекта «По соседству». Эти устные рассказы являются важной частью экспозиции «Заварки» – они позволяют узнать о судьбе дома Маштакова. Во время читки раскроются необычные факты, связанные с историей здания, а также подлинные эмоции, чувства и переживания его обитателей.