В ряде регионов России в 2025 году будет опробована новая система оплаты труда бюджетников

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В России в 2025 году будет опробована более справедливая система оплаты труда бюджетников в ряде регионов. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение».

Глава государства отметил, что оплата труда медицинских работников привязана к средней зарплате в регионах.

«Этот уровень разный. И нередко значительно отличается даже в соседних субъектах федерации. Мы, конечно, давно это всё обсуждаем с коллегами в правительстве», — добавил он.

Путин также заявил, что такого разброса в зарплатах медиков, учителей и других специалистов быть не должно.

«В 2025 году мы отработаем новую, более справедливую модель оплаты труда бюджетников в ряде пилотных регионов страны. В начале 2027 года планируем, надеюсь это удастся сделать, распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах РФ», — заключил российский лидер.