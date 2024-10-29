Я нашел ошибку
Главные новости:
Участники обсудили комплекс вопросов, касающихся разных аспектов развития инженерного образования – от совершенствования учебных программ до формирования современной инфраструктуры для научных разработок и инноваций.
Вячеслав Федорищев принял участие в стратсессии по развитию инженерного образования под председательством Михаила Мишустина
Повышенное АД — лидер среди факторов риска инсульта.
Кардиолог указала на важность регулярного измерения давления
Мужчина приобрел газовый баллон, не прошедший своевременного технического освидетельствования, для работ по монтажу навесного потолка.
В Самаре ответит перед судом гражданин Таджикистана за нарушение правил безопасности при ремонтных работах
Обладатели первого и второго мест представят энергокомпанию на федеральном уровне.
В Самаре проходят соревнования профмастерства среди дежурных электромонтеров «Т Плюс»
Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение».
В ряде регионов России в 2025 году будет опробована новая система оплаты труда бюджетников
Армен Бенян поделился опытом с коллегами и рассказал о лучших региональных практиках по строительству приемно-диагностических отделений.
Армен Бенян принял участие в Национальном конгрессе: лучшие региональные практики по строительству приемно-диагностических отделений
Новые машины помогают оказывать паллиативную помощь на дому.
В службу паллиативной помощи региона в этом году поставлены 4 новых автомобил
Гостей принимали предприятия в Самаре, Тольятти и Нефтегорском районе.
100 студентов из разных регионов страны проходят стажировку на предприятиях Самарской области
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.23
0.56
EUR 105.22
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Производитель меда из Самары модернизирует производство с господдержкой
Самарцев приглашают на вечер вокальной, камерной и органной музыки в зал Самарской кирхи
В Самаре пройдет лекция «Сказка как зеркало новой реальности: «Василиса Прекрасная» Александра Роу»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В ряде регионов России в 2025 году будет опробована новая система оплаты труда бюджетников

29 октября 2024 19:04
175
Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение».

В России в 2025 году будет опробована более справедливая система оплаты труда бюджетников в ряде регионов. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение».

Глава государства отметил, что оплата труда медицинских работников привязана к средней зарплате в регионах.

«Этот уровень разный. И нередко значительно отличается даже в соседних субъектах федерации. Мы, конечно, давно это всё обсуждаем с коллегами в правительстве», — добавил он.

Путин также заявил, что такого разброса в зарплатах медиков, учителей и других специалистов быть не должно.

«В 2025 году мы отработаем новую, более справедливую модель оплаты труда бюджетников в ряде пилотных регионов страны. В начале 2027 года планируем, надеюсь это удастся сделать, распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах РФ», — заключил российский лидер.

Теги: Путин

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Доложить - до 1 декабря 2024 года.
09 сентября 2024, 21:21
Путин поручил рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям ко Дню семьи
Доложить - до 1 декабря 2024 года. Политика
2989
Физлица смогут добывать криптовалюту без включения в реестр, но должны будут не превышать установленные правительством лимиты энергопотребления.
08 августа 2024, 16:57
Путин легализовал деятельность по добыче криптовалют
Физлица смогут добывать криптовалюту без включения в реестр, но должны будут не превышать установленные правительством лимиты энергопотребления. Политика
2263
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства РФ по основным направлениям деятельности.
07 августа 2024, 21:05
Вячеслав Федорищев пригласил Владимира Путина в Самарскую область оценить развитие производства БПЛА
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства РФ по основным направлениям деятельности. Политика
3023
В центре внимания
Участники обсудили комплекс вопросов, касающихся разных аспектов развития инженерного образования – от совершенствования учебных программ до формирования современной инфраструктуры для научных разработок и инноваций.
29 октября 2024  21:37
Вячеслав Федорищев принял участие в стратсессии по развитию инженерного образования под председательством Михаила Мишустина
46
Какие законы вступают в силу в России с 1 ноября 2024 года
29 октября 2024  10:28
Какие законы вступают в силу в России с 1 ноября 2024 года
282
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
27 октября 2024  12:31
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
628
Сегодня в Самарской области местами сохранится туман
27 октября 2024  10:34
Сегодня в Самарской области местами сохранится туман
580
Оказание государственных услуг РЭО Управления МВД России по Самаре с 29 октября 2024 года будет осуществляться по новому адресу
26 октября 2024  11:53
Оказание государственных услуг РЭО Управления МВД России по Самаре с 29 октября 2024 года будет осуществляться по новому адресу
3632
Весь список