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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В России стали известны имена 13 победителей губернаторских выборов

12 сентября 2022 11:58
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В России стали известны имена 13 победителей губернаторских выборов

 России в рамках единого дня голосования определились 13 действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов, победивших на выборах. Об этом 12 сентября свидетельствуют данные Центризбиркома (ЦИК) России.

По данным ЦИК РФ, действующие главы российских регионов или врио остаются на своих должностях по итогам выборов губернаторов. Так, в Бурятии выборы с 86,23% голосов выиграл Алексей Цыденов («Единая Россия»). Его соперники отстают с большим отрывом: Виктор Малышенко (КПРФ) набрал 7,12%, Сергей Дорош (ЛДПР) — 2,66%, Семен Матхеев («Новые люди») — 2,35%.

Глава Калининградской области Антон Алиханов набрал 80,21% голосов. У врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева 83,68% голосов. Его ближайший конкурент, кандидат от КПРФ Антон Сидорко получил только 6,53%.

Губернатор Карелии, кандидат от «Единой России» Артур Парфенчиков, победил с 69,15% голосами избирателей. В Кировской области губернаторские выборы выиграл врио главы региона Александр Соколов («Единая Россия»), набрав 71,85% голосов. В Новгородской области действующий глава региона Андрей Никитин, являющийся кандидатом от «Единой России», набрал 77,03% голосов.

Врио главы Марий Эл самовыдвиженец Юрий Зайцев победил на выборах руководителя республики с 82,44% голосов. Павел Малков от «Единой России», временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области, победил на выборах главы региона с 84,55% голосов. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, также представляющий «Единую Россию», выиграл у ближайших конкурентов с 65,78% голосов.

В Тамбовской области победил врио главы региона Максим Егоров, набрав 84,95% голосов. В Томской области побеждает врио губернатора Владимир Мазур («Единая Россия») — у него 84,94% голосов, а в Удмуртии — действующий глава региона Александр Бречалов (за него отдали голоса 64,37% избирателей). Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев победил на выборах главы региона с 82,31%. Также, согласно промежуточным данным ЦИК, в Саратовской области побеждает врио губернатора Роман Бусаргин («Единая Россия»).

В России с 9 по 11 сентября состоялись региональные и муниципальные выборы. В Москве применялась система дистанционного электронного голосования. Выборы прошли в 125 муниципальных образованиях города, пишут "Известия".

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