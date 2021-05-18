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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В предварительном голосовании «Единой России» много новых лиц – в партии подвели итоги выдвижения кандидатов

18 мая 2021 11:33
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В предварительном голосовании Единой России много новых лиц – в партии подвели итоги выдвижения кандидатов

В некоторых избирательных округах конкурс достигает 15 человек на место.

             По предварительным итогам подачи заявлений на участие в предварительном голосовании «Единой России», впервые более половины кандидатов – беспартийные.        Всего на участие в процедуре подано 7 636 заявлений, сообщил председатель федерального организационного комитета процедуры, сенатор Александр Карелин в ходе брифинга 17 мая.

            Почти 35% участников предварительного голосования – это молодые люди до 35 лет, а средний возраст кандидатов – 41 год.

            «Мы продлили на две недели подачу заявок. Это принесло нам очевидно высокий интерес и соискателей, и выборщиков. Сегодня можно говорить о том, что около 4% от общего числа избирателей Российской Федерации – это чуть больше 4 млн – те, кто заявил себя в выборщики. [Более] 7 тысяч заявились для того, чтобы быть соискателями на звание кандидата от «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах. Кроме того, соотношение примерно одинаковое по представительству на одномандатных округах и в списочной части, если говорить о выборах в Госдуму», - рассказал Александр Карелин.

            Каждый третий участник процедуры – представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов из сферы образования – 14,5%, муниципальных служащих почти 10%. При этом только каждый четвертый – действующий депутат, и лишь 4% - депутаты действующего созыва Госдумы.

            «Больше половины – 51,2% - те, кто не связывает себя с партией, не является сторонником, но с сегодняшнего дня готов объединить свою репутацию на стадии предварительного голосования», – добавил он.

            Александр Карелин отдельно выделил общественников, которые откликнулись на призыв Президента Владимира Путина участвовать в выборах. Каждый третий кандидат предварительного голосования «Единой России» – волонтер, так или иначе принимавший участие в борьбе с пандемией.

            «Очевидно, сработал призыв Президента Владимира Путина к добровольцам, потому что треть списка – это те, кто активно и настойчиво проявил себя во время борьбы с пандемией в волонтерских организациях», - отметил председатель федерального оргкомитета.

            Кроме того, впервые в истории предварительного голосования в процедуре примут участие представители Союза добровольцев Донбасса (СДД). Это стало возможным после заключения соглашения между партией и СДД. В Ростовской области документы для участия в процедуре на выборах в Госдуму подал председатель правления Союза добровольцев Александр Бородай, в Тульской области – член Союза Максим Чичкин. Еще ряд представителей подали документы на участие в предварительном голосовании на выборах в региональные и муниципальные представительные органы.

            «Для нас очевидно, что это люди, которые в 2014 году не побоялись участвовать в горячих точках в противостоянии с теми, кто посягал на целостность русского мира, на роль объединяющего русского языка. Конечно, мы бы хотели, чтобы эти люди шли вместе с нами и представляли «Единую Россию» перед избирателями в предстоящей в сентябре кампании», – подчеркнул Александр Карелин.

            Он также напомнил, что предварительное голосование впервые проводится электронно в масштабах всей страны, и «Единая Россия» полностью обеспечила легитимность и безопасность процедуры. Председатель оргкомитета рассказал, что были зафиксированы попытки дискредитировать предварительное голосование через регистрацию избирателей с помощью «ворованных» аккаунтов. Все они оперативно пресекаются, а о каждом факте партия сообщает в правоохранительные органы.

            «Возникло несколько угроз, была попытка зарегистрировать так скажем «левые» инструменты, но благодаря нашим специалистам по информационной безопасности, благодаря нашим коллегам, в том числе из Ростелекома, мы смогли предотвратить эти посягательства», – рассказал председатель федерального оргкомитета.

            Регистрация избирателей продлится до 28 мая – о своем желании выбрать кандидата, который представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре, уже заявили 4,8 миллиона человек или почти 5% избирателей страны.

        Секретарь регионального отделения партии «Единой России», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил активность, проявленную волонтерами и общественниками региона на этапе регистрации участников предварительного голосования. 

        «Мы пригласили к участию в предварительном голосовании тех, кто в непростой период пандемии проявил свои самые лучшие человеческие и профессиональные качества — наших замечательных волонтеров, общественных активистов, медиков. Хочу отметить, что таких кандидатов у нас в регионе достаточно много», — подчеркнул Дмитрий Азаров, возглавляющий региональный оргкомитет по выдвижению кандидатов предварительного голосования партии.

       Тем временем регистрация выборщиков в рамках предварительного голосования в области продолжается. По данным на 14 мая 86 075 человека — это 3,6 % от общего числа избирателей в регионе, которые предпочитают сделать свой выбор онлайн. 

            «Единая Россия» - единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели – участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму утвердит Съезд.

Теги: «Единая Россия» партия праймериз предварительное голосование

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