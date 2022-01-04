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В Правительстве региона обсудили оперативную обстановку в период новогодних праздников 

4 января 2022 18:11
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Виктор Кудряшов провёл совещание с региональными министрами и главами городских округов и муниципальных районов.

Во вторник, 4 января 2022 года,  первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл в режиме видеоконференции совещание с региональными министрами и главами городских округов и муниципальных районов.

 Участники обсудили вопросы обеспечения безопасности граждан, бесперебойной  работы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, содержания дорог в период новогодних каникул.

По информации главы Приволжского УНМС Айдара Мингазова, высота снежного покрова по области достигла 27 см, в Самаре – 34 см. Погода, по прогнозу главного метеоролога,  в следующие дни праздников будет переменчивой. Так, 6 января метеорологи ожидают достаточно сильные морозы, ночью до -18 – -23, градусов, а 7 января - потепление до +2  градусов, мокрый снег и дождь. 8-го столбики термометров вновь опустятся до отметки -15. 

«Такие колебания температуры вызывают подвижность почвы, создают дополнительные угрозы, связанные со сбоями в работе технологического оборудования, коммунальных систем, риски пожаров. Искренне надеюсь, что ничего подобного не произойдет. Но расслабляться нельзя», - напомнил председатель областного Правительства.

Подробно остановились участники совещания на ситуации с ледоставом. Руководитель метеослужбы предупредил, что на Волге в акватории Самары лед ненадежный, есть трещины и полыньи, выходить на него опасно. 

Виктор Кудряшов дал поручение главе Самары установить посты и аншлаги в местах выхода на лед, предупреждать людей о риске. 

Заместителя начальника Главного управления министерства внутренних дел РФ Самарской области Юрий Дмитриев сообщил, что в дни новогодних праздников было организовано усиленное патрулирование в местах массовых мероприятий.

В новогодние праздники безопасность 22700  человек в 111 местах народных гуляний обеспечивали 597 сотрудников полиции, 138  представителей добровольных народных дружин и 214 работников частных охранных организаций. В составе суточных нарядов в общественных местах работали 1137 сотрудников полиции и 254 – Росгвардии. Нарушений общественного порядка и чрезвычайных ситуаций не было допущено. 

«Учитывая низкую температуру воздуха, сотрудники полиции обеспечивали контроль нахождения на улице граждан в состоянии опьянения. 73 человека были доставлены в специализированные пункты для медицинского освидетельствования и временного пребывания», - сообщил Юрий Дмитриев. 

Подробно остановились и на работах по содержанию дорог. Представитель Минтранса сообщил, что 2 января на борьбу с последствиями снегопада вышли 500 единиц техники, 182 работали в черте Самары. Из города было вывезено более 6000 тонн снежных масс.

Виктор Кудряшов поручил главам особенно внимательно контролировать вопросы содержания дорог в период потепления и колебаний температуры: «В такую погоду создаются условия для формирования гололеда. Прошу глав муниципалитетов выводить технику, своевременно проводить работу по расчистке дорог».

Серьезная ситуация произошла в Ставропольском районе прямо накануне наступления Нового года: 9 многоквартирных домов с электрическим отоплением остались без энергоснабжения. Экстренное решение проблемы Правительство региона и районные власти нашли в новогоднюю ночь: пять домов получили электроэнергию по временной схеме, еще четыре были запитаны от дизель-генераторов. 

Энергоснабжение по постоянной схеме будет восстановлено до 10 января 2022 года, доложил глава муниципалитета Владимир Медведев. 

Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева сообщила о ходе выплат пенсий и социальных пособий в праздничные дни. Почта России приступила к выплатам 3 января. С 3 по 8 января 2020 года социальные выплаты будут доставляться отделениями почтовой связи вне зависимости от графика выплат.

Вместе с пенсиями будет производиться доставка следующих пособий: ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла; ветеранам труда и гражданам, приравненным к ветеранам труда; реабилитированным лицам; лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; социальной выплаты отдельным категориям граждан, получающим пенсию в размере, не превышающем 13500 рублей, осуществляющим трудовую и иные виды деятельности; ежемесячных денежных выплат на проезд пенсионерам; ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Самарской области; доплат к пенсии лицам, ставшим круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны; компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Начиная с 9 января 2020 года и далее доставка социальных выплат будет осуществляться в обычном режиме.

«Новогодние каникулы  в Самарской области начались достаточно спокойно, но впереди еще пять дней отдыха. Прошу постоянно контролировать ситуацию, вовремя сообщать о серьезных происшествиях, оперативно на них реагировать. Наша задача – добиться, чтобы ничто не омрачило  людям праздник», - подчеркнул, подводя итоги совещания, Виктор Кудряшов.

 

Теги: Акценты В центре внимания

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