В ПГУТИ официально открыли кафедру «Инженерия искусственного интеллекта»

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Искусственный интеллект вторгается в нашу жизнь и люди должны научиться им управлять. Сегодня есть колоссальная потребность в специалистах сферы ИИ, но профессионалов пока немного.

Компания «Открытый код» за более чем 20 лет накопила большой опыт по управлению высокотехнологичными инновационными проектами в направлениях разработки искусственного интеллекта.

«С сентября 2024 года компания «Открытый код» совместно с ПГУТИ, при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустили совместную образовательную магистерскую программу по подготовке таких специалистов. Совместно с экспертами IT-отрасли и руководством ПГУТИ была разработана матрица компетенций, уникальный учебный план подготовки магистров, авторские дисциплины. На 5 бюджетных мест было подано более 70 заявлений. Сейчас обучаются 8 студентов, трое из них - на коммерческой основе», - рассказал координатор партпроекта «Цифровая Россия» в Самарской области Олег Сурнин, управляющий компанией «Открытый код».

Со студентами нового направления встретился председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Ребята не только учатся работать с искусственным интеллектом, но и уже трудоустроены в компании «Открытый код», активно применяя свои знания на практике.

«Такая коллаборация, как раз и способствует формированию тех убеждений, и той лояльности к компании в будущем, которая делает достаточно много и определяет будущий профессиональный успех как минимум», - уверен председатель IT-комитета Государственной Думы.

«Уровень компетенции нашей компании в области искусственного интеллекта верифицировано доказан, и в том числе - теми решениями, которые мы на рынок поставляем. Поэтому наша образовательная и прикладная деятельность очень удачно совместилась с направлением «Инженерия искусственного интеллекта». Желающих прийти на нашу базовую кафедру ИИИ - было колоссальное количество, отобрали самых лучших. Это дало возможность увидеть ребят не только талантливых, но и высоко замотивированных. Буквально два месяца их учёбы, и они готовы показывать результаты своей работы в реальных проектах. Причём уровень этих проектов очень сложный: технологии искусственного интеллекта передовые. И этим стоит гордиться. Я пожал руку каждому из моих коллег-студентов. И я очень рад, что такие ребята растут у нас», - резюмировал координатор «Цифровой России» в регионе Олег Сурнин.

Сфотографировался с будущими инженерами ИИ и депутат Госдумы Александр Хинштейн, и руководитель департамента

информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. В научной лаборатории почётные гости оставили свои автографы и пожелания будущим поколениями «айтишников» - на память.

Отметим, что при поддержке компании «Открытый код» и партпроекта «Цифровая Россия» в регионе на базе ПГУТИ создана лаборатория в сфере информационной безопасности: университету предоставили всю необходимую техническую базу и специалистов с необходимыми навыками.

Напомним, что темы информационной безопасности и «цифровой гигиены» нашли своё выражение в Народной программе Партии «Единая Россия», где отражена роль цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере. Партийный проект «Цифровая Россия» направлен на поддержку отечественных цифровых сервисов и развитие российских IT-компаний, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"