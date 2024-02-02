В Молдавии призвали Россию не открывать избирательные участки в Приднестровье

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В Молдавии призвали Москву отказаться от открытия в Приднестровье избирательных участков на выборах президента Российской Федерации.

"Мы призываем воздержаться от открытия участков на левом берегу Днестра. Иначе мы можем что-то сделать, если участки по выборам президента РФ будут открыты в Приднестровском регионе без согласия властей Молдавии", – приводит РИА Новости слова спикера парламента Молдавии и лидера правящей партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу.

Кроме того, Гросу пригрозил тем, что молдавские власти могут запретить голосование на территории российского посольства в Кишиневе.

Ранее в Молдавии заявили, что переговоры по судьбе Приднестровья возможны только после решения ситуации на Украине, пишет Смотрим.