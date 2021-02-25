В МИД России рассказали о возвращении дипломатов домой из КНДР в условиях закрытых границ

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Восемь россиян - сотрудников посольства России в КНДР и члены и их семей вернулись в четверг на родину. Как сообщили в МИД РФ, в условиях закрытых границ и приостановленного пассажирского авиасообщения из-за пандемии добираться домой им пришлось долгим и трудным путем, в том числе толкая дрезину на последнем километре маршрута, передает ТАСС.

"Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута - пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей - и в путь", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале российского дипведомства.

"Единственным мужчиной маленького отряда и главным "двигателем" несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей - его трехлетняя дочь Варя", - добавили в министерстве и отметили, что им пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге больше километра.

"Наиболее ответственный отрезок - мост через реку Туманная. И наконец дома, российская погранстанция Хасан, где наших людей встречали коллеги из представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус, который доставил вернувшихся на родину соотечественников во Владивостокский аэропорт", - добавили в дипведомстве.

Сообщение сопровождается фотографиями и небольшим видеороликом, на которых запечатлены путешественники.

Фото: МИД России