В Лондоне задумались об отправке экспедиционного корпуса НАТО на Украину

Я нашел ошибку
Главные новости:
В завершение акции сотрудники полиции вручили школьникам тематические памятки и светоотражающие аксессуары.
Сотрудники ГИБДД Самары организовали для школьников акцию «Заметь меня»
Сегодня известны две мошеннические легенды.
Выявлена новая схема обмана: мошенники предлагают обмен пятитысячных банкнот
Защита Валиевой готовит апелляцию на решение CAS в Верховный суд Швейцарии
Защита Валиевой готовит апелляцию на решение CAS в Верховный суд Швейцарии
Некоторое время назад спотсменка пострадала в конфликте, защищая подругу, которая, несмотря на особенности здоровья подрабатывает в такси.
Губернатор обсудил с паралимпийкой Милой Слепышевой вопрос вызова экстренный служб людьми с нарушениями слуха
Одна из них сильно надышалась дымом, ее огнеборцы ведомства привели в чувства.
Тольяттинские огнеборцы спасли из горящей квартиры двух кошек
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается усиление ветра, метель, на дорогах снежные заносы
Кадеты узнали, что грамотное использование сил и средств ГДЗС на пожаре – это залог успешно проводимых операций по спасению пострадавших из непригодной для дыхания среды.
Юные тольяттинские кадеты узнали, что такое ГДЗС и как применять СИЗОД
Самарскую область накроет магнитная буря
Самарскую область накроет магнитная буря
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.66
0.43
EUR 98.64
1.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более ста двадцати пилотов будут покорять первую «Жигулёвскую милю» на фестивале скорости на льду
В Тольятти стартовал  Чемпионат России по сноукайтингу
В Тольятти, 3-4 февраля, на «ВьюгаФесте» встретятся четыре стихии
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Лондоне задумались об отправке экспедиционного корпуса НАТО на Украину

3 февраля 2024 10:37
312
В Лондоне задумались об отправке экспедиционного корпуса НАТО на Украину

Великобритания предложила странам — союзницам по НАТО рассмотреть вопрос об отправке на Украину экспедиционного корпуса Североатлантического альянса. Такой план раскрыли источники РИА Новости.

Обсуждение этого вопроса Лондон инициировал на фоне «неблагоприятного для Киева развития событий на украинском театре военных действий».

План Британии предполагает скрытную переброску на Украину крупных высокоманевренных сил НАТО из приграничных районов Румынии и Польши и занятие оборонительных рубежей по правому берегу Днепра.

При этом не исключается превентивный удар армий Молдавии и Румынии по Приднестровью. Для «распыления» сил и средств российской армии Лондон предложил развернуть в Финляндии и Норвегии контингент сил НАТО и армий отдельных участников альянса.

Одновременно могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России... После этого натовские войска создадут буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева. Высвободившиеся силы украинской армии должны быть направлены в зону СВО

Предполагается, что наступательные возможности ВС России будут подорваны, и Москва будет вынуждена пойти на переговоры. Подготовку этого сценария в Лондоне хотят завершить к маю.

Кроме того, добавил источник, Соединенное Королевство предложило НАТО рассмотреть вопрос о введении бесполетной зоны над подконтрольной Киеву территорией Украины, а также увеличить поставки оружия и военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Однако, по словам источника, Лондон понимает, что большинство стран-членов НАТО вряд ли в ближайшее время поддержат подобные меры, однако рассчитывает на одобрение инициативы «в случае существенного ослабления ВСУ и успешного продвижения Вооруженных сил России вглубь украинской территории», пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре прошло обсуждение по вопросу перезахоронения останков Григория Аксакова
3 февраля 2024  13:07
В Самаре прошло обсуждение по вопросу перезахоронения останков Григория Аксакова
239
в Самаре: за сутки вывезено более 10 тысяч тонн снега
2 февраля 2024  13:42
В Самаре за сутки вывезено более 10 тысяч тонн снега
782
Самарцам разъяснили ситуацию с газовыми квитанциями
1 февраля 2024  13:51
Самарцам разъяснили ситуацию с газовыми квитанциями
2304
В Самарской области пройдут единые дни диспансеризации
1 февраля 2024  11:14
В Самарской области пройдут единые дни диспансеризации
548
В 2024 году для самарских детей-сирот закупят 604 новые квартиры. 
31 января 2024  19:57
В Самаре в 2024 году из аварийного жилья планируют переселить более 4 тысяч человек 
1173
Весь список