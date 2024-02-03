В Лондоне задумались об отправке экспедиционного корпуса НАТО на Украину

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Великобритания предложила странам — союзницам по НАТО рассмотреть вопрос об отправке на Украину экспедиционного корпуса Североатлантического альянса. Такой план раскрыли источники РИА Новости.

Обсуждение этого вопроса Лондон инициировал на фоне «неблагоприятного для Киева развития событий на украинском театре военных действий».

План Британии предполагает скрытную переброску на Украину крупных высокоманевренных сил НАТО из приграничных районов Румынии и Польши и занятие оборонительных рубежей по правому берегу Днепра.

При этом не исключается превентивный удар армий Молдавии и Румынии по Приднестровью. Для «распыления» сил и средств российской армии Лондон предложил развернуть в Финляндии и Норвегии контингент сил НАТО и армий отдельных участников альянса.

Одновременно могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России... После этого натовские войска создадут буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева. Высвободившиеся силы украинской армии должны быть направлены в зону СВО

Предполагается, что наступательные возможности ВС России будут подорваны, и Москва будет вынуждена пойти на переговоры. Подготовку этого сценария в Лондоне хотят завершить к маю.

Кроме того, добавил источник, Соединенное Королевство предложило НАТО рассмотреть вопрос о введении бесполетной зоны над подконтрольной Киеву территорией Украины, а также увеличить поставки оружия и военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Однако, по словам источника, Лондон понимает, что большинство стран-членов НАТО вряд ли в ближайшее время поддержат подобные меры, однако рассчитывает на одобрение инициативы «в случае существенного ослабления ВСУ и успешного продвижения Вооруженных сил России вглубь украинской территории», пишет Лента.