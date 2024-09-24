В курсе всех новостей: единороссы Нефтегорском районе отметили волонтеров серебряного возраста

Жительницы Нефтегорского района Татьяна Харина и Галина Останкова теперь узнают местные новости одними из первых. За активный труд в тылу для нужд фронта волонтерам серебряного возраста вручили подписку на газету «Луч».

«Эти женщины - наша гордость, - отметила исполнительный секретарь МО партии в Нефтегорском районе Наталья Сухинина. - Они по собственной инициативе, несмотря на возраст, плетут маскировочные сети и сумели привлечь к этому немало сельчан».

Тот, кто хотя бы раз попробовал самостоятельно плести сети для бойцов, знают, какой это кропотливый и нелёгкий труд. Но мастерицы не сдаются возрасту и продолжают работу.

«Конечно, мы не думали, что придут такие времена, - рассказала Татьяна Харина, - но сейчас не время отступать и рассуждать - мы сделаем все, чтобы помочь нашим мужчинам, тем , кто рискует жизнью ради мира».

Все необходимые расходники для изготовления маскировочных сетей волонтеры приобретают сами, рассказали в местном отделении партии.