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В курсе всех новостей: единороссы Нефтегорском районе отметили волонтеров серебряного возраста

24 сентября 2024 13:15
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В курсе всех новостей: единороссы Нефтегорском районе отметили волонтеров серебряного возраста
В преддверии Дня пожилого человека самые активные пенсионеры Нефтегорска в подарок от партийцев местного отделения «Единой России» получили подписку на районную газету.
 

Жительницы Нефтегорского района Татьяна Харина и Галина Останкова  теперь узнают местные новости одними из первых. За активный труд  в тылу для нужд фронта  волонтерам  серебряного возраста  вручили подписку на газету «Луч».

«Эти женщины - наша гордость, - отметила исполнительный секретарь МО партии в Нефтегорском районе Наталья Сухинина. - Они по собственной инициативе, несмотря на возраст, плетут маскировочные сети и  сумели привлечь к этому немало сельчан».

Тот, кто хотя бы раз попробовал  самостоятельно плести сети для бойцов, знают, какой это  кропотливый и нелёгкий труд. Но мастерицы не сдаются возрасту  и продолжают работу.

«Конечно, мы не думали, что придут такие времена, - рассказала Татьяна Харина, - но сейчас не время отступать и рассуждать - мы сделаем все, чтобы помочь нашим мужчинам, тем , кто рискует жизнью ради мира».

Все необходимые расходники для изготовления  маскировочных сетей волонтеры приобретают сами, рассказали в местном отделении партии. 

Теги: Единая Россия

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