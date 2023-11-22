В Кремле выразили надежду на продолжение работы Армении в ОДКБ

108

В Кремле надеются, что Армения продолжит работу в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 22 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут "Известия".

«Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в саммите завтрашнем. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Но конечно, мы рассчитываем на то, что Армения будет продолжать свою работу в рамках организации», — сказал он на брифинге.