В Госдуме призвали проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»

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Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила письма в Следственный комитет и Роскомнадзор с просьбой проверить сериалы «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Пищеблок» на предмет пропаганды запрещенной информации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы.

«Прошу вас, уважаемый Андрей Юрьевич, провести проверку двух сериалов – "Слово пацана" и "Пищеблок" – на предмет пропаганды и распространения в них запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению, включая вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу», – говорится в обращении к главе Роскомнадзора Андрею Липову.

В письме с СКР Останина попросила разобраться, может ли быть связан сериал «Слово пацана» с убийством подростка, которое произошло в Иркутске 2 декабря. В случае подтверждения влияния картины на злоумышленников депутат призвала «дать оценку действиям» режиссера сериала Жоре Крыжовникова, а также лиц, причастных к его созданию и выпуску.

Останина также попросила СКР проверить сериал «Пищеблок», поскольку, по ее мнению, он очерняет советский период и пионерию, пишут "Ведомости".