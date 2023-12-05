Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцев предупреждают: Начиная с 30 лет следить за давлением необходимо абсолютно всем
Самарцев предупреждают: Начиная с 30 лет следить за давлением необходимо абсолютно всем
Обновление Windows 11 замедлило работу компьютеров
Обновление Windows 11 замедлило работу компьютеров
Переговоры Путина и Раиси состоятся в Москве 7 декабря
"Ласточки" по маршруту Самара-Тольятти временно заменят
"Ласточки" по маршруту Самара-Тольятти временно заменят
В Красноярском районе на пожаре погибли щенки и кошки
В Красноярском районе на пожаре погибли щенки и кошки
Продолжается дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное»
Продолжается дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное»
В Самарской области жители с инвалидностью могут бесплатно получить и использовать технические средства реабилитации
В Самарской области жители с инвалидностью могут бесплатно получить и использовать технические средства реабилитации
В Самарской области стартовал третий этап ОПМ «Нелегальный мигрант»
В Самарской области стартовал третий этап ОПМ «Нелегальный мигрант»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.67
0.91
EUR 98.58
0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится молодежный военно-патриотический форум трека Знание.Герои Российского общества «Знание»
В Самаре открывается выставка, посвящённая истории завода Масленникова
Тольяттинцам прочтут лекцию «О Ягодном в событиях, историях, биографиях, документах, картах»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Госдуме призвали проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»

5 декабря 2023 09:19
175
В Госдуме призвали проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила письма в Следственный комитет и Роскомнадзор с просьбой проверить сериалы «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Пищеблок» на предмет пропаганды запрещенной информации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы. 

«Прошу вас, уважаемый Андрей Юрьевич, провести проверку двух сериалов – "Слово пацана" и "Пищеблок" – на предмет пропаганды и распространения в них запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению, включая вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу», – говорится в обращении к главе Роскомнадзора Андрею Липову.

В письме с СКР Останина попросила разобраться, может ли быть связан сериал «Слово пацана» с убийством подростка, которое произошло в Иркутске 2 декабря. В случае подтверждения влияния картины на злоумышленников депутат призвала «дать оценку действиям» режиссера сериала Жоре Крыжовникова, а также лиц, причастных к его созданию и выпуску.

Останина также попросила СКР проверить сериал «Пищеблок», поскольку, по ее мнению, он очерняет советский период и пионерию, пишут "Ведомости".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
За 10 месяцев предприниматели Самарской области заключили 613 кредитных договоров на общую сумму 10,6 млрд рублей
5 декабря 2023  12:54
За 10 месяцев предприниматели Самарской области заключили 613 кредитных договоров на общую сумму 10,6 млрд рублей
163
в 2024 году в Промышленном районе Самары благоустроят 6 дворов
5 декабря 2023  12:48
В 2024 году в Промышленном районе Самары благоустроят 6 дворов
119
Морозы идут в Самарскую область: в ближайшие 1-3 дня столбик термометра начнет постепенно понижаться
5 декабря 2023  10:12
Морозы идут в Самарскую область: в ближайшие 1-3 дня столбик термометра начнет постепенно понижаться
247
В Самаре продолжаются работы по механизированной расчистке внутриквартальных проездов
4 декабря 2023  13:19
В Самаре продолжаются работы по механизированной расчистке внутриквартальных проездов
329
Фестиваль «Жигулёвское море. Варежки» приглашает жителей и гостей Самарской области
4 декабря 2023  11:46
Фестиваль «Жигулёвское море. Варежки» приглашает жителей и гостей Самарской области
310
Весь список