В ГД предложили штрафовать сайты, на которых можно авторизоваться через зарубежные сервисы

В Госдуму внесён законопроект, который вводит штрафы для владельцев сайтов, на которых можно авторизоваться через зарубежные сервисы, в том числе с использованием иностранной электронной почты, передает phones.ru со ссылкой на ТАСС.

Предлагается ввести следующие штрафы:

Для физлиц: от 10 до 20 тыс. рублей

Для должностных лиц: от 30 до 50 тыс. рублей

Для юридических лиц: от 500 до 700 тыс. рублей

За повторные нарушения штрафы будут в два раза выше.

Формально российские сайты уже два года не имеют права предлагать авторизацию через зарубежные платформы. Но ответственность за нарушения не была предусмотрена.

Антон Горелкин, один из авторов нового законопроекта о штрафах, заявил, что обычных пользователей это не коснётся, а наказание будет распространяться только на владельцев сайтов.

Фото: pxhere.com