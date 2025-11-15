Я нашел ошибку
Главные новости:
В том числе в целях противодействия абортам.
Священников Саратовской митрополии закрепили за женскими консультациями
Обычных пользователей это не коснётся, а наказание будет распространяться только на владельцев сайтов. 
В ГД предложили штрафовать сайты, на которых можно авторизоваться через зарубежные сервисы
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
Заменить водительские права можно без экзаменов, но с медсправкой.
В МВД напомнили о правилах замены водительских удостоверений
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью 16 ноября в регионе ожидаются дождь и мокрый снег, сильный ветер
Повторите с детьми основные правила безопасности при обнаружении забытых или бесхозных вещей.
СУ СКР СО призывает жителей региона вспомнить самим и напомнить детям о правилах безопасного поведения
Здание 1947 года постройки находится в непригодном состоянии: разрушаются несущие конструкции, в стенах появились трещины, нарушена целостность кровли, отсутствует канализационная система.
Глава СК России ждет доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самаре
В Самаре ночью 0, +2°С, днем 0, +2°С. На дорогах местами образование гололедицы.
16 ноября в регионе местами небольшой дождь и мокрый снег, до +4°С
В ГД предложили штрафовать сайты, на которых можно авторизоваться через зарубежные сервисы

15 ноября 2025 18:35
139
Обычных пользователей это не коснётся, а наказание будет распространяться только на владельцев сайтов. 

В Госдуму внесён законопроект, который вводит штрафы для владельцев сайтов, на которых можно авторизоваться через зарубежные сервисы, в том числе с использованием иностранной электронной почты, передает phones.ru со ссылкой на ТАСС.

Предлагается ввести следующие штрафы:

Для физлиц: от 10 до 20 тыс. рублей

Для должностных лиц: от 30 до 50 тыс. рублей

Для юридических лиц: от 500 до 700 тыс. рублей

За повторные нарушения штрафы будут в два раза выше.

Формально российские сайты уже два года не имеют права предлагать авторизацию через зарубежные платформы. Но ответственность за нарушения не была предусмотрена.

Антон Горелкин, один из авторов нового законопроекта о штрафах, заявил, что обычных пользователей это не коснётся, а наказание будет распространяться только на владельцев сайтов. 

 

Фото:  pxhere.com

