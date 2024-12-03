В «Единой России» секретарь Самарского реготделения Партии Вячеслав Федорищев провел личный приём граждан

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В регионе стартовала традиционная декада приёмов граждан по личным вопросам, приуроченная к 23-ей годовщине партии.

Открыл декаду приёмов 2 декабря секретарь Самарского регионального отделения «Единой России», губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Для него это - первый приём граждан в статусе Секретаря реготделения.

О проблемах с водоснабжением в Новокуйбышевске рассказали секретарю реготделения партии местные активистки - старшие по домам.

Жители Шенталинского района приехали с просьбой: рассмотреть возможность строительства фельдшерско-акушерского пункта в деревне Карабикулово.

Транспортные проблемы и недостаток в медицинских специалистах в посёлке Рощинский волнуют супругу погибшего участника СВО.

А вот жители Самары собрали подписи и просят оборудовать тротуар в областной столице на улице Губанова.

Вопросы самые разные, но иногда наболевшие, нередко такие, которые не решаются годами. Люди надеются на положительное решение своих вопросов.

«Приём граждан по личным вопросам - эффективный и действенный инструмент для взаимодействия с жителями; это возможность оперативного решения проблем и вопросов, с которыми люди не могут справится в одиночку. Для партийцев - это возможность не только выслушать, но и оказать помощь и поддержку в решении», - уверены в реготделении «Единой России».

Напомним, что декада приёмов продлится до 10 декабря. Обращения граждан помогают решать депутаты фракции «Единая Россия» всех уровней, сенаторы, юристы, профильные специалисты, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"