В день рождения «Единой России» Дмитрий Азаров провел личный прием граждан

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1 декабря - 21 год со дня создания партии «Единая Россия». В этот день дан старт декады приемов «Единой России», приуроченной к этой дате. В течение 10 дней в в Самарской области пройдут приемы граждан. Пример парламентариям подал глава региона, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

Вдова мобилизованного Алия пришла с просьбой о помощи в погашении ипотеки. Ее супруг Игорь участвовал в СВО и трагически погиб 30 июня. Посмертно его наградили орденом Мужества. Закрыть ипотеку самостоятельно молодая женщина не может - не хватит средств. Дмитрий Азаров пообещал оказать всю необходимую поддержку вдове военнослужащего, управляющий банка нашёл возможность урегулировать этот вопрос.

«Долг будет погашен в полном объёме. Также рассмотрим вашу ситуацию по потребительским кредитам. Все выплаты будут выполнены до 10 декабря», - подчеркнул Азаров.

Ученица 8 класса Анастасия Белозеров и директор школы Владимир Кильдюшкин тоже пришли за помощью. На базе образовательного центра «Южный город» ребята, педагоги и родители объединились и начали изготовление тактических носилок «ФОМА-180». Такое оборудование востребовано в зоне СВО. Грузоподъёмность носилок достигает 500 кг: подходит и для транспортировки раненных, и для переноски грузов. Первая партия изделий уже отправлена на фронт. Школьники могли бы делать больше, но для этого нужна профессиональная швейная машинка. Дмитрий Азаров пообещал, что в ближайшее время такое оборудование будет доставлено в школу и поблагодарил школьницу за помощь.

Житель Смышляевки Ринат Шагимарданов рассказал, что в его районной поликлинике сделан капитальный ремонт кабинетов и входных групп, а вот оборудования пока не хватает, и некоторые медицинские услуг жители получить не могут. Например, пройти рентгеновское обследование.

Министр здравоохранения уверил, что до конца года в поликлинике Смышляевки появятся маммограф и томограф, а не только оборудование для рентгена. Дмитрий Азаров поручил взять этот вопрос на особый контроль.

Ринат Шагимарданов обратился к главе региона с необычной просьбой.

«Сын просил, чтобы я вам руку пожал. Тогда у него будет двойное рукопожатие с губернатором и тройное - с Владимиром Владимировичем Путиным», - пояснил житель Смышляевки.

Дмитрий Азаров с удовольствием выполнил его просьбу и пожелал мальчику успехов, учиться на «отлично» и обязательно достичь всего, что он пожелает.

Декада приёмов ко дню рождения партии «Единая Россия» продолжается. 2 декабря будет организован день приёмов граждан по социально значимым вопросам, 5 декабря – по вопросам ЖКХ, 6 декабря – по вопросам старшего поколения, 7 декабря – по вопросам дошкольного и школьного образования, 8 декабря – по трудовым вопросам, 9 декабря – по вопросам здравоохранения. Особое внимание в рамках декады уделяется помощи и поддержке семей мобилизованных участников СВО, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"